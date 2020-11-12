ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК ухудшила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. барр./сут. - до 9,8 млн б/с, говорится в ноябрьском докладе организации. Таким образом, в текущем году спрос ожидается на уровне 90 млн б/с, передает ngv.

В 2021 г. прогнозируется падение спроса на 6,2 млн б/с (это также на 300 тыс. б/с больше, чем ожидалось ранее). Общий уровень спроса в будущем году составит 96,3 млн б/с. Прогноз был пересмотрен в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в США и Европе.

Мировая добыча нефти в октябре упала на 9,25 млн б/с в годовом выражении - до 91,17 млн б/с. При этом в месячном выражении производство нефти в мире выросло на 580 тыс. б/с. Государства ОПЕК в октябре увеличили добычу на 320 тыс. б/с по сравнению с сентябрем - до 24,39 млн б/с. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами организации составил 104% (в сентябре - 105%). В основном добыча увеличилась в Ливии, Ираке и Нигерии.

ОПЕК также ухудшила прогноз по нефтедобыче в США в 2020 г. на 80 тыс. б/с - до 11,37 млн б/с. Таким образом, ожидается падение показателя в годовом выражении на 870 тыс. б/с. В 2021 году организация ожидает добычу нефти в Соединенных Штатах на уровне 11,47 млн б/с, что на 50 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем прогнозе.

По данным ОПЕК, коммерческие запасы нефти в мире к апрелю текущего года выросли на 1 млрд баррелей из-за падения спроса на фоне пандемии. За три квартала 2020 г. спрос на нефть упал на 10,7 млн б/с в годовом выражении, а предложение нефти снизилось на 5,4 млн б/с - преимущественно за счет сокращений ОПЕК+.

«Но несмотря на усилия по сокращению добычи, глобальные запасы демонстрируют резкий рост. Так, хранилища стран ОЭСР за этот период пополнились на 290 млн барр., а стран, не входящих в ОЭСР, на 540 млн барр.», - говорится в отчете. При этом в сентябре запасы стран ОЭСР снизились на 15,3 млн барр. - до 3,18 млрд барр., что на 211,9 млн барр. выше среднего показателя за пять лет.