Дизтопливо с начала недели подорожало в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка на фоне роста котировок в Европе

Дизельное топливо с начала недели подорожало в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка на фоне роста котировок на нефтепродукты в Европе. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.

Средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 11 ноября составила 19 950 грн/т, показав рост с начала недели (в сравнении с 6 ноября) на 550 грн/т (2,8%).

На «Коростене» с белорусским ДТ 11 ноября выходили ОККО и «Мартин Трейд» по 20 000 грн/т. На данном базисе цена топлива с прошлой пятницы подросла на 600 грн/т. На ст. «Сарны» ОККО в среду предлагала зимний литовский дизель по 20 000 грн/т.

«Анвитрейд» в Киеве пробовал торговать по 20 200 грн/т, накинув с пятницы 750 грн/т. В Новограде компания держала 20 150 грн/т, но все портил «Мартин Трейд», торгующий по 20 000 грн/т и тем самым выдающий готовность снижать цены. Тем не менее, с 6 ноября цена в Новограде выросла на 600-750 грн/т.

В порту «Пивденный» в среду, 11 ноября, «Анвитрейд» предлагал не по сезону летнее дизтопливо из Индии и Турции по 19 900 и 20 200 грн/т соответственно, накинув к стоимости 800 грн/т с прошлой пятницы.

С минимальной ценой 11 ноября выходила «Фидея» с летним турецким ресурсом в порту «Николаев» - 19 700 грн/т, дизель с 6 ноября на данном базисе прибавил 600 грн/т. «Алпен Трейд» старалась не замечать поведения коллег и торговала зимним дизелем в том же порту по 20 850 грн/т, что на 1 300 грн/т выше цен пятницы.

Кременчугский НПЗ 11 ноября вышел с ценой 19 900 грн/т, незаметно набросив с начала недели 300 грн/т. Неожиданно дороже предлагали кременчугский ресурс «Альянс Энерго Трейд», SunOil, «УНТК» и «Интер Роял» - 20 000-20 300 грн/т.

В мелком опте с 6 ноября цена дизеля автонормами повысилась на 42 коп./л (+2,5%), до 17,13 грн/л.

С пятницы ДТ в порту «Николаев» подорожало на 65 коп./л - до 16,40 грн/л, кременчугский ресурс прибавил 42 коп./л - до 16,72 грн/л, на «Коростене» цена подскочила на 55 коп./л, до 16,85 грн/л, в Новоград-Волынском топливо прибавило 60 коп./л и торговалось по 16,80 грн/л.

«Такое повышение стало результатом двухдневного роста котировок на ДТ в Европе, которые с 6 ноября повысились на 28-29 $/т (+9%). Так же рост котировок нефти в среду, 11 ноября, подстегнул трейдеров к повышению ценников на ресурс, с перспективой дальнейшего роста при сохранении этого тренда», - об этом enkorr заявил один из участников рынка.

