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Нефть дорожает 11 ноября более чем на 1% на данных API о запасах в США
08:11 11.11.2020 |
Стоимость нефти растет в среду утром более чем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% - до 44,12 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,26%, до 41,88 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,15 миллиона баррелей, что оказалось значительно сильнее прогноза в 0,9 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером.
"Снова вопреки ожиданиям аналитиков, API сообщил во вторник о значительном сокращении запасов сырой нефти", - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер. Он также добавил, что цены на нефть все еще остаются под влиянием объявления BioNTech и Pfizer о вакцине.
В понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
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