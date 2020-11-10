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Импорт бензинов за 10 месяцев вырос на 3%
13:16 10.11.2020 |
За 10 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 902,4 тыс. т, что на 3,2% больше аналогичного периода прошлого года (874,8 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на оперативные данные.
В октябре 2020 г. импорт автомобильных бензинов в Украину составил 98,7 тыс. т, что на 55% больше показателя аналогичного периода прошлого года (63,4 тыс. т).
За отчетный месяц белорусские НПЗ нарастили экспорт бензинов, по сравнению с октябрем 2019 г., на 48,4 тыс. т, до 78,8 тыс. т. Низки прошлогодний показатель объясняется плановыми ремонтными работами на белорусских НПЗ. Если же сравнивать октябрь с предыдущим месяцем текущего года, то поставки белорусских бензинов остались на том же уровне.
По итогам октября 2020 г. отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 30%, до 19,9 тыс. т.
По данным «А-95», за десять месяцев текущего года белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-октябрем 2019 года, на 17,4%, до 697,4 тыс. т. Из них в июне было импортировано 97 тыс. т, в июле - 92 тыс. т, в августе - 89,4 тыс. т. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45-65 тыс. т.
В январе-октябре 2020 г., на 24%, до 201 тыс. т, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 10 месяцами 2019 г.
Как сообщал enkorr, крупнейший украинский НПЗ «Укртатнафта» на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С подачи компании в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л.
В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.
«Компромиссным» эксперты называют еще один проект закона, инициатором которого является глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне - €139,5/1000 л.
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