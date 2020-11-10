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Нефть дешевеет 10 ноября в рамках коррекции
08:10 10.11.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются, - инвесторы фиксируют прибыль после активных покупок в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,13% - до 41,92 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,46% - до 39,7 доллара за баррель.
В предыдущий торговый цен нефть подорожала на 6-7%. Оптимизм на фоне появившихся новостей об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech в одночасье подтолкнул инвесторов к покупкам рисковых активов, в том числе сырьевых.
"Жизнеспособная вакцина однозначно меняет правила игры для нефтяного рынка, где половина спроса обеспечивается перемещением людей", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JP Morgan. При этом эксперты предупреждают, что для устойчивого роста цен на нефть необходимо устранить текущий дисбаланс спроса и предложения.
Перспективы спроса серьезно беспокоят рынки, поскольку активный рост случаев коронавируса в США и Европе уже привел к очередному раунду локдаунов в ряде европейских стран. Трейдеры опасаются, что на подобные меры может пойти и правительство США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота" в мире.
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