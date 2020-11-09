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Импорт дизтоплива в октябре сократился на 10%
13:08 09.11.2020 |
В октябре 2020 г. импорт дизельного топлива составил 584 тыс. т, что на 8,2% ниже показателя октября прошлого года (636,1 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на оперативные данные.
На фоне снижения поставок из Беларуси в октябре 2019 г., причиной которым являлись плановые ремонты белорусских НПЗ, в октябре текущего года импорт в этом направлении вырос почти на треть - до 254 тыс. т. Как следствие - доля белорусского ресурса в общем импорте выросла с 31% в октябре прошлого года до 43% в октябре 2020 г..
За отчетный месяц импорт российского ресурса в Украину составил 212 тыс. т, что практически соответствует показателю октября прошлого года (218,5 тыс. т). При этом железнодорожные поставки дизтоплива сократились на 28%, до 61,7 тыс. т, а поставки через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле уменьшились на 35%, до 86,2 тыс. т. Между тем выйти на уровень октября прошлого года РФ удалось за счет прямых поставок по трубопроводу «Прикарпатзападтранс» (64 тыс. т). Напомним, в октябре прошлого года поставки по трубе были приостановлены из-за введения специальных пошлин.
В октябре 2020 г. почти на четверть сократились импортные поставки дизельного топлива из Литвы - 50,5 тыс. т против 66 тыс. т в октябре 2019-го.
Импорт через морские порты в прошлом месяце просел на 56%, по сравнению с октябрем прошлого года, до 66,4 тыс. т. Впрочем, стоит отметить, что высокий объем импорта по морю в октябре-2019 объясняется ремонтом белорусских НПЗ и приостановкой импорта трубопроводного ресурса в тот период.
По итогам десяти месяцев 2020 г. импорт ДТ составил 5 135,6 тыс. т, что на 0,2% (11,4 тыс. т) превышает показатель за аналогичный период 2019 г..
Как сообщал enkorr, «Белорусская нефтяная компания» (БНК) на текущей неделе проведет первый годовой тендер на реализацию топлива. На торги выставляется до 60 тыс. т/мес. дизтоплива, 30 тыс. т/мес. бензина А-92 и до 60 тыс. т/мес. бензина А-95.
Источник в БНК сообщил, что компания продолжит отдавать предпочтение пакетным предложениям, которые были внедрены в прошлом году. Напомним, согласно условиям прошлогоднего тендера обязательным условием было приобретение бензина в пропорции 40% от заявленного объема дизельного топлива.
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