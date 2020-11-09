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Нефть продолжает дорожать 9 ноября на оптимизме после выборов в США
13:38 09.11.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем растут в среднем на 2,5%, подкрепленные надеждами на признание кандидата от демократов Джо Байдена президентом США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.00 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,53%, до 40,45 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI - на 2,56%, до 38,09 доллара за баррель.
Новости о том, что Байден, видимо, стал президентом США, в понедельник поддержала рисковые настроения на рынках, побуждая инвесторов отказаться от "надежных" активов. Выборы в США прошли 3 ноября, с тех пор продолжался подсчет голосов. По прогнозам ряда телеканалов, можно уже говорить о победе Байдена.
"Цены на нефть выросли в понедельник благодаря усилению рисковых настроений... вызванных тем, что Джо Байден стал избранным президентом", - прокомментировал агентству Рейтер нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Тем временем глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в рамках конференции нефтяной промышленности ADIPEC-2020 заявил, что ОПЕК+ может скорректировать параметры соглашения о сокращении добычи нефти даже значительнее, чем полагают аналитики.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается снижение на 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.
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