Средняя стоимость сжиженного газа в Украине с 30 октября по 6 ноября снизилась на 400 грн/т, до 19 400 грн/т

Как сообщает «Консалтинговая группа А-95», за отчетный период прайсы трейдеров изменились разнонаправленно: продолжающееся в начале недели снижение к ее концу сменил небольшой рост.

Крупное ресурсное наполнение рынка в октябре обусловило небольшой избыток ресурса, поэтому с предложениями вышли все активные трейдеры. В столичном регионе трейдеры 6 ноября озвучивали стоимость СУГ в диапазоне 19 000-19 200 грн/т на условиях самовывоза (-200-500 грн к ценам 30 октября). В Полтавской области СУГ можно было приобрести за 18 600 грн/т (-200 грн/т). В Харьковской области ресурс продается в районе 18 600-19 200 грн/т. (-500-800 грн/т). «Гран при Ойл» на Купянске предлагает по 18 300 грн/т ресурс в железнодорожных цистернах.

В западных регионах, как и ранее, стоимость немного выше. Цены там снизились на 200-400 грн/т. 6 ноября на Золочеве и Долине, в Радехове стоимость предложений колебалась в диапазоне 20 000-20 400 грн/т, на ГНС в Братковцах - 20 500 грн/т.

«Укртатнафта» остается с самой низкой ценой в Украине, по словам трейдеров с Кременчугского НПЗ, стоимость ресурса 18 000 грн/т. «В кременчугском газе до 30% пропана, а плотность достигает 0,56. С этим расчетом 18 тыс. грн - вполне адекватная цена», - комментирует крупный трейдер ценовую политику «Укртатнафты».

В Одессе компания подняла стоимость ресурса на условиях EXW «Укрлоудсистем» с 18 200 грн/т до 18 700 грн/т. Впрочем, как сообщают участники рынка, активной осталась скидка в 200-300 грн/т. В Николаеве стоимость газа за неделю не изменилась - 19 300-19 500 грн/т.

Трейдеры не прогнозируют заметной динамики в ближайшее время. «Котировки меняются в разные стороны, но топчутся на месте. Грядущий локдаун в Польше может не уронить цены, как ожидается, поскольку с падением температуры там возрастет спрос на смесь для отопления. В Украине спрос на автогаз также останется стабильным вплоть до первого снега, а это может быть и конец ноября», - прогнозирует собеседник enkorr.

Напомним, в четверг (5 ноября) на аукционе АО «Укргаздобыча» после трехнедельного падения стоимости ресурса произошел рост цены на 329 грн/т (до 18 338 грн/т), что немного подтолкнуло стоимость мелкооптовых партий в конце недели вверх.

Как ранее сообщал enkorr, поставки импортного сжиженного газа в Украину в октябре 2020 г. составили 138,5 тыс. т, что практически соответствует показателю сентября (137,4 тыс. т).

