Финансовые новости
- |
- 06.11.20
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 6 ноября дешевеет более чем на 2,5% в рамках коррекции
08:00 06.11.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 2,5% в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Быстрое распространение коронавируса и неопределенность с итогами президентских выборов в США усиливают негатив на рынке.
По состоянию на 7.14 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,54% - до 39,89 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,76% - до 37,72 доллара за баррель.
Снижение цен вызвано, в числе прочего, коррекцией после предыдущего роста. С начала недели котировки нефти выросли примерно на 5-6%. В последние дни сырье дорожало на фоне неожиданного сильного снижения запасов в США за прошлую неделю. Добыча нефти в стране также сократилась.
Теперь внимание рынков обращено к ситуации с COVID-19 в США. За последние сутки прирост новых случаев заражения коронавирусом в стране достиг рекордных 102 тысяч, что усилило опасения возможных карантинных ограничений. Ситуация в Европе также остается тревожной, что в целом представляет угрозу для нефтяного спроса.
"Несмотря на неожиданно сильную статистику по нефти на этой неделе, нефтяному рынку все еще необходимо справляться с серьезной неопределенностью по спросу, связанной с COVID-19", - прокомментировал агентству Рейтер президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch).
Инвесторы также продолжают следить за президентскими выборами в США, которые прошли во вторник. Результаты голосования в ряде штатов все еще не известны. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует демократ Джо Байден. Однако действующий президент республиканец Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб Трампа подал судебные иски в ряде штатов, оспаривая подсчет голосов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир
|Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет
|Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе
|Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин поддерживает идею об изменениях подходов в налогообложении недвижимости
|Сахарные заводы переработали 4 миллиона тонн свеклы нового урожая
|Слухи о приватизации «Энергоатома» эксперты назвали чушью
|Эксперт об энергетической политике государства: четко сформулирована, но есть нюансы
|«Укрэнерго» будет привлекать кредиты для сбалансирования рынка электроэнергии
|Степанов: Предлагаем ввести карантин выходного дня с 14 ноября
|Золото 6 ноября коррекционно дешевеет после роста цены на 2,7% в предыдущий день
Это интересно
|Warcraft и Starcraft на смартфонах: Activision Blizzard хочет запустить все свои франшизы на мобильных устройствах
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд