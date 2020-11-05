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Нефть 5 ноября дешевеет на 2% в рамках коррекции и в ожидании новостей из США
08:02 05.11.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг утром падают на 2%, - инвесторы фиксируют прибыль после роста котировок в среду почти на 4% и продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,99% - до 40,41 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,02% - до 38,36 доллара за баррель.
Днем ранее котировки нефти выросли в пределах 4%, получив поддержку от статистики из США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 октября снизились на 8 миллионов баррелей, хотя ожидался рост на 0,9 миллиона. Добыча в стране за отчетный период, по данным минэнерго США, составила в среднем 10,5 миллиона баррелей в день, сократившись на 600 тысяч баррелей в сутки.
В центре внимания рынков остаются президентские выборы в США, прошедшие во вторник. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, хотя действующий президент, республиканец Дональд Трамп еще в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.
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