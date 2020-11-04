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Нефть 4 ноября дорожает на 2% на данных API о значительном падении запасов в США
07:57 04.11.2020 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном падении запасов сырья в США за прошлую неделю и подсчета голосов на выборах президента США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,14% - до 40,56 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,28% - до 38,52 доллара за баррель.
В ночь на среду API сообщил о падении запасов нефти в США за неделю по 30 октября на 8 миллионов баррелей. Такое падение может стать самым значительным с недели, завершившейся 28 августа, - тогда показатель упал на 9,4 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером. При этом аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте показателя на 0,9 миллиона баррелей.
Инвесторы также следят за подсчетом голосов после президентских выборов в США, прошедших во вторник. Кандидатами являются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. По прогнозу Fox, Трамп уже значительно сокращает разрыв с Байденом по числу выборщиков: 204 к 223. Для победы на выборах необходимо 270 выборщиков. Последними закрываются избирательные участки Аляски - в 9.00 мск.
Рынки продолжают следить и за новостями о сделке ОПЕК+. Трейдеры ожидают, что параметры сделки могут быть изменены на фоне второй волны пандемии коронавируса, особенно в Европе, и связанных с ней рисков падения спроса.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассматривают возможность увеличения объемов сокращения добычи нефти на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Во вторник министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар высказался за сохранение текущих объемов сокращения добычи на первые месяцы 2021 года.
Нынешние условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки с августа до конца 2020 года, а далее - на 5,8 миллиона баррелей до конца апреля 2022 года.
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