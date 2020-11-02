Финансовые новости
- |
- 02.11.20
- |
- 20:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автогаз 2 ноября продолжает дорожать в рознице
12:09 02.11.2020 |
Розничные сети за выходные (31 октября–2 ноября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 7 коп./л, до 12,25–12,27 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, где группа увеличила цены на 40 коп./л — с 11,85 до 12-25 грн/л. В некоторых других регионах продукт подорожал на 15–30 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 12,69 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса по сети поднялась на 4 коп./л, до 12,78 грн./л.
Автогаз в сети AMIC подорожал на 10 коп./л, до 12,58 грн./л.
Такие сети как BVS, «Автопорт», «Катрал», Prime, Marshal и Motto подняли цены в переделах 5-30 коп./л. (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 2 ноября составила 12,74 грн./л (+3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 октября-2 ноября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,00
|
WOG
|
13,48
|
0,00
|
Авиас
|
12,27
|
0,07
|
Укрнафта
|
12,25
|
0,07
|
AMIC
|
12,58
|
0,10
|
Shell
|
12,84
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,78
|
0,04
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,75
|
0,00
|
Параллель
|
13,16
|
0,00
|
BVS
|
12,69
|
0,10
|
Chipo
|
12,46
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,00
|
Автопорт
|
13,20
|
0,30
|
Катрал
|
12,37
|
0,10
|
Prime
|
11,88
|
0,08
|
Авантаж 7
|
12,12
|
0,00
|
Marshal
|
11,70
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,48
|
0,00
|
Mango
|
12,07
|
0,00
|
Motto
|
12,56
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
12,74
|
0,03
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ТКГ тасует дорожные карты: Чем навредят Украине «15 требований» сепаратистов
ТОП-НОВОСТИ
|Война с «чертями» из КС. Как окно возможностей может придавить Зеленского
|Конституционный кризис: Почему эта неделя — решающая для Зеленского
|Итоги местных выборов: Расцвет феодализма, конец «третьей силы», вскоре — война за землю
|В Совете Европы предупредили Киев о последствиях законопроекта Зеленского о КСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ожиданий деловой активности в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 - НБУ
|Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство
|В октябре украинский авторынок вырос в объемах, но отстал от прошлогоднего
|Глава Госгеокадастра считает земельную реформу необратимым процессом
|Остатки на Едином казначейском счете в октябре сократились на 28,8% - Госказначейство
|BofA повысил рекомендации по евробондам Украины до прежней MW
Это интересно
|Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
|Tiffany снизила цену - ее приобретет LVMH за $15,8 миллиарда
|Костюм от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн
|Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее
|Американский регулятор не смог доказать в суде, что Qualcomm нарушала антимонопольное законадательство
|Microsoft представила холодильник Xbox Series X Fridge
|AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен