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Нефть 2 ноября дешевеет в среднем на 3,5% на фоне новых карантинных мер
08:29 02.11.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром падают в среднем на 3,5% на опасениях за спрос после объявления новых карантинных ограничений в Европе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,37% - до 36,66 доллара, при этом ранее она опускалась ниже 36 долларов за баррель впервые с 29 мая. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,74% - до 34,45 доллара за баррель.
Ухудшение ситуации с коронавирусом вынуждает власти европейских стран принимать дополнительные карантинные меры, что негативно отражается на ожиданиях по восстановлению экономики и нефтяному спросу.
Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу также заявил о начале второго локдауна с 3 ноября. Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим "мягкого" локдауна второй раз с начала пандемии.
Чисто новых случаев заражения в Италии за сутки закрепилось вблизи рекордной 31 тысячи, что усиливает риски локдауна. В конце октября в стране вступил в силу очередной правительственный декрет, предусматривающий новые меры по борьбе с коронавирусом. Во Франции число новых заражений, по данным на воскресенье, превысило 46 тысяч. Французский лидер Эммануэль Макрон ранее объявил о введении общенационального карантина с 30 октября.
"Меры по карантину, объявленные в Великобритании и Италии, лишь усугубляют негативную ситуацию в Европе. Многие трейдеры следят за США и их статистикой роста случаев заражения и размышляют о том, будет ли Европа служить моделью того, что будет происходить в США в ближайшие недели", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
По последним данным, суточный показатель заражений COVID-19 в США составил более 81 тысячи.
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