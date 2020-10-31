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Цены на дизельное топливо с 30 сентября по 30 октября повысились на 1-2% в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка
23:22 30.10.2020 |
Однако в ноябре цены будут снижаться, усугубив положение операторов рынка, залитых дорогими октябрьскими ресурсами и несущими убытки на протяжении последних двух месяцев. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.
Средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 30 октября составила 19 500 грн/т, что на 170 грн/т (0,9%) выше сентября.
По Коростеню с предложениями белорусского ДТ вышла «Параллель» (19 650 плюс 450 грн/т за месяц). Там же «Альянс Ойл Украина» торговала «трубопроводным» продуктом по 19 500 грн/т.
«Анвитрейд» в Киеве пробовал торговать по 19 650 грн/т, накинув за неделю 200 грн/т. В Новограде компания держала 19 500 грн/т, но все портил «Мартин Трейд», торгующий по 19 450 грн/т и тем самым выдающий готовность снижать цены. Тем не менее за месяц цена в Новограде выросла на 300-350 грн/т.
С минимальной планкой в национальном масштабе в Николаеве 30 октября оставалась «Фидея» - 19 100 грн/т. На этом фоне по-прежнему бледно выглядел «Алпен Трейд», торгующий на 350 грн/т дороже. Примечательно, что в отличие от других базисов цена в Николаеве за месяц не выросла, а даже снизилась на 200 грн/т. Участники рынка связывают этот феномен с сокращением спреда между северными и южными котировками ДТ с 5-6 $/т в августе-сентябре до ноля в октябре. И низкий спрос в условиях перелитого южного рынка впридачу.
В порту «Пивденный» с 28 октября «Анвитрейд» начал предлагать не по сезону летнее дизтопливо из жарких стран - Индии и Турции. В пятницу, 30 октября, эти топлива предлагались по 19 200 грн/т и 19 500 грн/т соответственно.
Кременчугский НПЗ в пятницу вышел с ценой 19 900 грн/т, незаметно набросив за месяц 400 грн/т. Традиционно немного дешевле торговали кременчугским ресурсом «Альянс Энерго Трейд», SunOil и «УНТК» - 19 800 грн/т.
В октябре практически все поставщики начали поставлять в Украину зимнее и межсезонное дизтопливо. Так, с середины октября зимний дизель отправили на рынок БНК, «Лукойл» и «Укртатнафта», в последнюю неделю октября «межсезонку» начал грузить Мажейкяй. С 1 ноября ожидаются поставки межсезонного «трубного» ресурса.
В мелком опте дизтопливо демонстрирует ту же тенденцию: средняя цена ДТ за месяц повысилась на 29 коп./л (1,8%), до 16,75 грн/л.
В Новограде-Волынском цена ДТ за месяц (с 30 сентября по 30 октября) выросла на 20 коп./л, до 16,10 грн/л. На Коростене подросла на 30 коп./л, до 16,20 грн/л. Кременчугский ресурс продемонстрировал максимальное повышение за месяц, плюс 55 коп./л - до 16,65 грн/л. А в порту Николаева вопреки всему цена просела на 15 коп./л - до 15,75 грн/л.
С начала октября трейдеры формировали свои цены в ожидании повышения европейских котировок и при малейшем движении цен в Европе вверх синхронно меняли «ценник» в плюс. Так, рост цен в опте отмечен в середине октября до 19 900 грн/т в крупном опте и до 16,92 грн/л - в мелком. При этом разворот котировок в Европе со средины октября вынудил трейдеров снижать цифры на ценниках, что было неизбежно в условиях продолжающегося который месяц профицита ресурса на базах и низкого спроса.
В связи с начавшимся обвалом цен в Европе трейдеры ожидают, что в начале ноября закупка может подешеветь на 20-25 $/т. Это не добавляет участникам рынка настроения, ведь на руках дорогой октябрьский ресурс и «минуса», которые характерны рынку в последние месяцы. Так, «Анвитрейд» попробует сгладить спад, объявив рынку о продлении формульных цен октября до 3 ноября. Все больше участников рынка полагает, что до конца года «в седле» останутся далеко не все.
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