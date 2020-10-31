Мелкооптовые цены СУГ с 26 по 30 октября продолжали снижаться

Стоимость оптовых партий сжиженного газа в прайсах украинских торговых компаний снизилась за неделю с 26 по 30 октября на 130 грн/т., до 20220 грн/т на условиях самовывоза. Цены сделок демонстрируют более активную динамику, сообщает «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.

По состоянию на 30 октября в столичном регионе трейдеры озвучивают стоимость СУГ в диапазоне 19300-19500грн/т (-300-400 грн за неделю). На ряде ГНС были зафиксированы продажи небольших объемов по 19200 грн.

В Полтавской области за неделю мелкооптовые цены упала на 600грн/т, до 18800 грн/т. В Харьковской области ресурс продается в районе 19300-19700грн/т.

В западных регионах сохраняется небольшая напряженность с ресурсом, поэтому его цена в прайсах трейдеров остается на уровне 20600-20800грн/т. (Радехов, Золочев и Долин). Впрочем, реальные продажи идут с традиционным дисконтом 200-300 грн, говорят участники рынка. «Авантаж» в Хмельницком (ГНС Городок) предлагает к продаже бутан стоимостью 19100грн/т.

Одним из драйверов снижения в регионах остается «Укртатнафта». В Одессе, где компания торгует с терминала «Укрлоудсистем», и на Кременчугском НПЗ стоимость СУГ опустилась с 21 октября на 1600 грн/т, до 18400 грн/т. К примеру, «Еврогазгрупп» в Николаеве предлагает ресурс не дешевле чем по 19500 грн/т.

На четырех последних аукционах «Укргаздобычи» СУГ подешевел на 1 110 грн/т, или на 5,8%. На последнем аукционе 29 октября «Укргаздобыча» реализовала 1 862 т сжиженного газа по средневзвешенной цене 18 197 грн/т.

Стоимость сжиженного газа плавно повышалась с 13 августа до 20 октября 2020 г. Рост составил около 1300 грн/т.

Трейдеры прогнозируют дальнейшее снижение, поскольку в начале ноября может снова образоваться избыток ресурса. Как сообщал enkorr, импорт сжиженного газа в Украину за 25 дней октября составил 109 тыс. т. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95» импорт сжиженного газа по итогу месяца может превысить 140 тыс. т, что ощутимо выше реальных потребностей рынка в октябре.

Динамика стоимости СУГ в Украине мелким оптом с ГНС в октябре, грн/т