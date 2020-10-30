Розничные сети с 23 по 30 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 29-30 коп./л, до 12,18–12,20 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Черниговской, Закарпатской и Черкасской облатсях, где группа увеличила цены на 50 коп./л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.

SOCAR, ОККО и WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 13,48-13,49 грн/л. На столько же цены выросли на станциях «Автотранс» (12,98 грн/л) и BVS (12,59 грн/л). На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 11 коп./л, до 12,74 грн/л, а на KLO ресурс прибавил 9 коп/л (13,08 грн/л).

UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,75 грн/л. Chipo за неделю подняла цены на 18 коп./л (12,46 грн/л).

Такие сети как AMIC, Shell, «Параллель», «Авантаж 7», ZOG, «Ф Татнефть-АЗС-Украина», «Укргаздобыча», Marshal, Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 10–35 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 30 октября составила 12,72 грн/л (+18 коп./л к 23 октября).

Компания LPG Цена Изм. ОККО 13,49 0,20 WOG 13,48 0,20 Авиас 12,20 0,29 Укрнафта 12,18 0,30 AMIC 12,48 0,09 Shell 12,84 0,07 SOCAR 13,48 0,20 БРСМ-Нафта 12,74 0,11 Glusco 12,52 0,00 KLO 13,08 0,09 Автотранс 12,98 0,20 UPG 12,75 0,10 Параллель 13,16 0,21 BVS 12,59 0,20 Chipo 12,46 0,18 Род-Ник 12,49 0,00 Авантаж 7 12,05 0,10 ZOG 12,00 0,35 Татнефть-АЗС-Украина 12,12 0,06 Укргаздобыча 12,60 0,40 Marshal 11,60 0,10 SUN OIL 12,48 0,04 Mango 12,07 0,14 Motto 12,51 0,22 Средняя цена в Украине: 12,72 0,18

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 30 октября продукт подорожал на 72 коп./л.