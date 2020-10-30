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Розничные сети с 23 по 30 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп
12:41 30.10.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 29-30 коп./л, до 12,18–12,20 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Черниговской, Закарпатской и Черкасской облатсях, где группа увеличила цены на 50 коп./л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.
SOCAR, ОККО и WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 13,48-13,49 грн/л. На столько же цены выросли на станциях «Автотранс» (12,98 грн/л) и BVS (12,59 грн/л). На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 11 коп./л, до 12,74 грн/л, а на KLO ресурс прибавил 9 коп/л (13,08 грн/л).
UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,75 грн/л. Chipo за неделю подняла цены на 18 коп./л (12,46 грн/л).
Такие сети как AMIC, Shell, «Параллель», «Авантаж 7», ZOG, «Ф Татнефть-АЗС-Украина», «Укргаздобыча», Marshal, Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 10–35 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 30 октября составила 12,72 грн/л (+18 коп./л к 23 октября).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 по 30 октября грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,20
|
WOG
|
13,48
|
0,20
|
Авиас
|
12,20
|
0,29
|
Укрнафта
|
12,18
|
0,30
|
AMIC
|
12,48
|
0,09
|
Shell
|
12,84
|
0,07
|
SOCAR
|
13,48
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
12,74
|
0,11
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,09
|
Автотранс
|
12,98
|
0,20
|
UPG
|
12,75
|
0,10
|
Параллель
|
13,16
|
0,21
|
BVS
|
12,59
|
0,20
|
Chipo
|
12,46
|
0,18
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,00
|
Авантаж 7
|
12,05
|
0,10
|
ZOG
|
12,00
|
0,35
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,12
|
0,06
|
Укргаздобыча
|
12,60
|
0,40
|
Marshal
|
11,60
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,48
|
0,04
|
Mango
|
12,07
|
0,14
|
Motto
|
12,51
|
0,22
|
Средняя цена в Украине:
|
12,72
|
0,18
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 30 октября продукт подорожал на 72 коп./л.
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