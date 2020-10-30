Розничные сети АЗС в период с 23 по 30 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-3 грн

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

26 октября сеть АЗС группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети «Укрнафта», «Авиас», ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 — с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на дизельное топливо на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. На 30 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.

Бензины и дизельное топливо в сети KLO подорожали на 40 коп./л: А-92 – до 23,39 грн/л, А-95 – до 24,39 грн/л, ДТ – до 22,89 грн/л. «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цены на бензины на 50 коп./л, на ДТ – на 13 коп./л.

Наибольший недельный рост цен зафиксирован в запорожской сети ZOG – бензины прибавили 1,5-2 грн/л, а дизельное топливо – 3 грн/л.

На заправках AMIC, «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, Shell, Chipo, «Укр-Петроль», «Нефтек», «Татнефть-АЗС-Украина», «Автопорт», Mango и Motto цены на топливо выросли на 0,15–1 грн./л (см. табл.).

Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, сеть Glusco розничные цены не меняла.

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 58 коп./л и составляет 23,16 грн/л, А-95 — 24,22 грн/л (+57 коп./л), ДТ — 23,53 грн/л (+65 коп./л).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,50 WOG 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,50 Авиас 21,95 1,00 22,95 1,00 23,00 1,00 Укрнафта 22,00 1,00 23,00 1,00 23,00 1,00 AMIC 23,70 0,34 24,70 0,34 23,64 0,32 Shell 23,64 0,00 25,81 0,00 24,41 0,00 SOCAR 26,78 0,30 27,78 0,30 26,78 0,30 БРСМ-Нафта 21,49 0,50 22,49 0,50 20,05 0,13 Glusco 22,55 0,00 24,55 0,00 23,55 0,00 KLO 23,39 0,40 24,39 0,40 22,89 0,40 Автотранс 23,98 1,00 24,98 1,00 23,48 1,00 UPG 23,10 0,60 24,10 0,60 21,80 0,40 Параллель 25,58 0,50 26,58 0,50 25,58 0,50 BVS 23,19 0,80 24,19 0,80 23,09 0,60 Chipo 22,44 0,26 23,44 0,26 21,38 0,28 Укр-Петроль 21,30 1,00 22,30 1,00 22,30 1,00 Нефтек 23,99 0,50 25,49 0,20 24,49 0,50 ZOG 21,49 2,00 22,49 1,50 21,99 3,00 Татнефть-АЗС-Украина 21,78 0,72 22,80 0,72 22,56 0,90 Автопорт 25,30 0,60 25,80 0,60 24,70 0,00 Marshal 20,30 0,00 21,30 0,00 18,80 0,00 SUN OIL 20,89 0,00 21,89 0,00 21,47 0,00 Mango 21,19 0,50 22,19 0,50 20,29 0,30 Motto 20,96 0,55 22,03 0,55 20,06 0,27 Средняя цена в Украине: 23,16 0,58 24,22 0,57 23,53 0,65

Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за ней топливо начало дорожать и в других розничных сетях.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.