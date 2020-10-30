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Розничные сети АЗС в период с 23 по 30 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-3 грн
12:12 30.10.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
26 октября сеть АЗС группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети «Укрнафта», «Авиас», ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 — с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.
Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на дизельное топливо на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. На 30 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.
Бензины и дизельное топливо в сети KLO подорожали на 40 коп./л: А-92 – до 23,39 грн/л, А-95 – до 24,39 грн/л, ДТ – до 22,89 грн/л. «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цены на бензины на 50 коп./л, на ДТ – на 13 коп./л.
Наибольший недельный рост цен зафиксирован в запорожской сети ZOG – бензины прибавили 1,5-2 грн/л, а дизельное топливо – 3 грн/л.
На заправках AMIC, «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, Shell, Chipo, «Укр-Петроль», «Нефтек», «Татнефть-АЗС-Украина», «Автопорт», Mango и Motto цены на топливо выросли на 0,15–1 грн./л (см. табл.).
Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, сеть Glusco розничные цены не меняла.
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 58 коп./л и составляет 23,16 грн/л, А-95 — 24,22 грн/л (+57 коп./л), ДТ — 23,53 грн/л (+65 коп./л).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 23 по 30 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,50
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,50
|
Авиас
|
21,95
|
1,00
|
22,95
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
AMIC
|
23,70
|
0,34
|
24,70
|
0,34
|
23,64
|
0,32
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
SOCAR
|
26,78
|
0,30
|
27,78
|
0,30
|
26,78
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
21,49
|
0,50
|
22,49
|
0,50
|
20,05
|
0,13
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
23,39
|
0,40
|
24,39
|
0,40
|
22,89
|
0,40
|
Автотранс
|
23,98
|
1,00
|
24,98
|
1,00
|
23,48
|
1,00
|
UPG
|
23,10
|
0,60
|
24,10
|
0,60
|
21,80
|
0,40
|
Параллель
|
25,58
|
0,50
|
26,58
|
0,50
|
25,58
|
0,50
|
BVS
|
23,19
|
0,80
|
24,19
|
0,80
|
23,09
|
0,60
|
Chipo
|
22,44
|
0,26
|
23,44
|
0,26
|
21,38
|
0,28
|
Укр-Петроль
|
21,30
|
1,00
|
22,30
|
1,00
|
22,30
|
1,00
|
Нефтек
|
23,99
|
0,50
|
25,49
|
0,20
|
24,49
|
0,50
|
ZOG
|
21,49
|
2,00
|
22,49
|
1,50
|
21,99
|
3,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
21,78
|
0,72
|
22,80
|
0,72
|
22,56
|
0,90
|
Автопорт
|
25,30
|
0,60
|
25,80
|
0,60
|
24,70
|
0,00
|
Marshal
|
20,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,89
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
21,47
|
0,00
|
Mango
|
21,19
|
0,50
|
22,19
|
0,50
|
20,29
|
0,30
|
Motto
|
20,96
|
0,55
|
22,03
|
0,55
|
20,06
|
0,27
|
Средняя цена в Украине:
|
23,16
|
0,58
|
24,22
|
0,57
|
23,53
|
0,65
Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за ней топливо начало дорожать и в других розничных сетях.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.
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