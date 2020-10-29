Средняя цена автогаза в рознице 29 октября достигла 12,65 грн/л

Розничные сети 29 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

SOCAR на всех своих станциях повысила цены на 10 коп./л, до 13,48 грн/л. На 15 коп./л, до 12,98 грн/л, продлукт подорожал в сети «Автотранс».

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Овис» и Motto подняли цены на 5-10 коп./л. (см. табл).

Средняя стоимость СУГ по Украине 29 октября составила 12,64 грн/л (+1 коп./л).

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 28 октября продукт подорожал на 64коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 720 грн/т, до 20 340 грн/т.