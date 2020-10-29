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Средняя цена автогаза в рознице 29 октября достигла 12,65 грн/л
12:42 29.10.2020 |
Розничные сети 29 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
SOCAR на всех своих станциях повысила цены на 10 коп./л, до 13,48 грн/л. На 15 коп./л, до 12,98 грн/л, продлукт подорожал в сети «Автотранс».
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Овис» и Motto подняли цены на 5-10 коп./л. (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 29 октября составила 12,64 грн/л (+1 коп./л).
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 28 октября продукт подорожал на 64коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 720 грн/т, до 20 340 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 по 29 октября грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,00
|
WOG
|
13,48
|
0,00
|
Авиас
|
11,95
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,93
|
0,01
|
AMIC
|
12,48
|
0,00
|
Shell
|
12,84
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
12,74
|
0,05
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,15
|
UPG
|
12,75
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
BVS
|
12,59
|
0,00
|
Chipo
|
12,46
|
0,00
|
Авантаж 7
|
12,05
|
0,10
|
Овис
|
12,59
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,00
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,48
|
0,00
|
Mango
|
12,07
|
0,00
|
Motto
|
12,38
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
12,64
|
0,01
|
|
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