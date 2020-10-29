Розничные цены на АЗС 29 октября продолжили рост

С 28 на 29 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, «БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 21,29 до 21,49 грн/л, А-95 — с 22,29 до 22,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 коп./л – до 20,05 грн/л.

Сети «Автотранс» и BVS подняли розничные цены на 20-30 коп./л.

Motto 29 октября подняла цены на бензины в пределах 20-40 коп./л в зависимости от региона. Средняя цена «двойки» по сети составляет 20,71 грн/л, «пятерки» – 21,78 грн/л.

Такие сети как «Катрал», «Татнефть-АЗС-Украина» и «Автоспорт» подняли цены на 20-60 коп./л. (см. табл).