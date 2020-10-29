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Розничные цены на АЗС 29 октября продолжили рост
12:13 29.10.2020 |
С 28 на 29 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 21,29 до 21,49 грн/л, А-95 — с 22,29 до 22,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 коп./л – до 20,05 грн/л.
Сети «Автотранс» и BVS подняли розничные цены на 20-30 коп./л.
Motto 29 октября подняла цены на бензины в пределах 20-40 коп./л в зависимости от региона. Средняя цена «двойки» по сети составляет 20,71 грн/л, «пятерки» – 21,78 грн/л.
Такие сети как «Катрал», «Татнефть-АЗС-Украина» и «Автоспорт» подняли цены на 20-60 коп./л. (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 28 на 29 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
23,64
|
0,00
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
SOCAR
|
26,48
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,49
|
0,20
|
22,49
|
0,20
|
20,05
|
0,10
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
23,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
22,89
|
0,00
|
Автотранс
|
23,68
|
0,20
|
24,68
|
0,20
|
23,18
|
0,20
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
Параллель
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,32
|
0,00
|
BVS
|
23,09
|
0,30
|
24,09
|
0,20
|
22,99
|
0,20
|
Chipo
|
22,44
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
21,38
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
21,78
|
0,60
|
22,80
|
0,60
|
22,56
|
0,60
|
Автопорт
|
25,30
|
0,60
|
25,80
|
0,60
|
24,70
|
0,00
|
Катрал
|
22,69
|
0,20
|
23,67
|
0,20
|
20,37
|
0,00
|
Фактор
|
21,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
19,00
|
0,10
|
Marshal
|
20,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,89
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
21,47
|
0,00
|
Mango
|
21,19
|
0,00
|
22,19
|
0,00
|
20,29
|
0,00
|
Motto
|
20,71
|
0,12
|
21,78
|
0,12
|
19,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,14
|
0,03
|
24,20
|
0,03
|
23,50
|
0,02
|
|
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