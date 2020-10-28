Автогаз в рознице 28 октября подорожал на 5-10 коп./л

Розничные сети 28 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

ОККО на всех своих станциях повысила цены на 10 коп./л, до 13,49 грн/л.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены на 1-2 коп./л, до 11,92–11,95 грн./л. Рост цен на 10-20 коп./л в этой сети зафиксирован в Луганской и Черновицкой областях.

Такие сети как «Автотранс», UPG, Chipo и SUN OIL подняли цены на 5-10 коп./л. (см. табл).

Стоит отметить, что днепропетровская сеть «Нефтек» по средам проводит акцию, согласно условиям которой на автогаз действует скидка в размере 1 грн/л. Таким образом, конечная цена ресурса в сети 28 октября составила 11,99 грн/л. Следом за «Нефтеком» в этом регионе опустили цены на 40 и 50 коп./л, до 12,19 и 12,08 грн/л, «БРСМ-Нафта» и Motto соответственно.

Средняя стоимость СУГ по Украине 28 октября составила 12,63 грн/л (+2 коп./л).

Компания LPG Цена Изм. ОККО 13,49 0,10 WOG 13,48 0,00 Авиас 11,95 0,01 Укрнафта 11,92 0,02 AMIC 12,48 0,00 Shell 12,84 0,01 SOCAR 13,28 0,00 БРСМ-Нафта 12,69 -0,03 Нефтек 11,99 -1,00 Motto 12,30 -0,08 Glusco 12,52 0,00 KLO 13,08 0,00 Автотранс 12,83 0,05 UPG 12,75 0,10 Параллель 12,99 0,00 BVS 12,59 0,10 Chipo 12,46 0,04 Род-Ник 12,49 0,00 Marshal 11,60 0,00 SUN OIL 12,48 0,04 Mango 12,07 0,00 Средняя цена в Украине: 12,63 0,02

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 28 октября продукт подорожал на 63 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 720 грн/т, до 20 340 грн/т.