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Автогаз в рознице 28 октября подорожал на 5-10 коп./л
12:45 28.10.2020 |
Розничные сети 28 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
ОККО на всех своих станциях повысила цены на 10 коп./л, до 13,49 грн/л.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены на 1-2 коп./л, до 11,92–11,95 грн./л. Рост цен на 10-20 коп./л в этой сети зафиксирован в Луганской и Черновицкой областях.
Такие сети как «Автотранс», UPG, Chipo и SUN OIL подняли цены на 5-10 коп./л. (см. табл).
Стоит отметить, что днепропетровская сеть «Нефтек» по средам проводит акцию, согласно условиям которой на автогаз действует скидка в размере 1 грн/л. Таким образом, конечная цена ресурса в сети 28 октября составила 11,99 грн/л. Следом за «Нефтеком» в этом регионе опустили цены на 40 и 50 коп./л, до 12,19 и 12,08 грн/л, «БРСМ-Нафта» и Motto соответственно.
Средняя стоимость СУГ по Украине 28 октября составила 12,63 грн/л (+2 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 по 28 октября грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,10
|
WOG
|
13,48
|
0,00
|
Авиас
|
11,95
|
0,01
|
Укрнафта
|
11,92
|
0,02
|
AMIC
|
12,48
|
0,00
|
Shell
|
12,84
|
0,01
|
SOCAR
|
13,28
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,69
|
-0,03
|
Нефтек
|
11,99
|
-1,00
|
Motto
|
12,30
|
-0,08
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,00
|
Автотранс
|
12,83
|
0,05
|
UPG
|
12,75
|
0,10
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
BVS
|
12,59
|
0,10
|
Chipo
|
12,46
|
0,04
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,00
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,48
|
0,04
|
Mango
|
12,07
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,63
|
0,02
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 28 октября продукт подорожал на 63 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 720 грн/т, до 20 340 грн/т.
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