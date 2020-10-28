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Топливо 28 октября продолжает дорожать в рознице
12:43 28.10.2020 |
Розничные сети АЗС 28 октября продолжили поднимать цены на топливо. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Дизельное топливо на станциях ОККО подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. При этом цены на бензины остались на прежнем уровне. На 20 коп./л подняла цены на все виды топлива сеть KLO: бензин А-92 подорожал до 23,39 грн/л, А-95 — до 24,39 грн/л, ДТ — до 22,89 грн/л.
На 20 коп./л также подорожало топливо в сети «Автотранс», BVS подняла цены в пределах 25-35 коп./л. Так, стоимость «двойки» в сети выросла с 22,54 грн/л до 25,79 грн/л, «пятерки» – с 23,54 до 26,89 грн/л, ДТ — с 22,49 до 22,79 грн/л.
Сеть Chipo подняла цены на бензины на 26 коп./л, ДТ – на 28 коп./л. На Mango бензины и дизтопливо подорожали на 10-20 коп./л.
Такие сети как «Укр-Петроль», «Фактор», ZOG, «Кворум», «Катрал» и «Олас» повысили цену топлива в пределах 0,15-1,2 грн./л (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 на 28 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,50
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,70
|
0,13
|
24,70
|
0,13
|
23,64
|
0,11
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
SOCAR
|
26,48
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,29
|
0,00
|
22,29
|
0,00
|
19,95
|
0,00
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
23,39
|
0,20
|
24,39
|
0,20
|
22,89
|
0,20
|
Автотранс
|
23,48
|
0,20
|
24,48
|
0,20
|
22,98
|
0,20
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
Параллель
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,32
|
0,24
|
BVS
|
22,79
|
0,25
|
23,89
|
0,35
|
22,79
|
0,30
|
Chipo
|
22,44
|
0,26
|
23,44
|
0,26
|
21,38
|
0,28
|
Укр-Петроль
|
21,00
|
0,70
|
22,00
|
0,70
|
22,00
|
0,70
|
Фактор
|
21,00
|
0,50
|
22,00
|
0,50
|
18,90
|
0,00
|
ZOG
|
20,49
|
1,00
|
21,99
|
1,00
|
20,49
|
1,50
|
Кворум
|
23,00
|
0,50
|
23,95
|
0,15
|
22,55
|
0,00
|
Катрал
|
22,49
|
0,50
|
23,47
|
0,10
|
20,37
|
0,00
|
Олас
|
22,90
|
1,20
|
23,90
|
1,20
|
21,80
|
0,70
|
Marshal
|
20,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,89
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
21,47
|
0,00
|
Mango
|
21,19
|
0,20
|
22,19
|
0,20
|
20,29
|
0,10
|
Motto
|
20,60
|
0,00
|
21,66
|
0,00
|
19,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,10
|
0,04
|
24,16
|
0,04
|
23,48
|
0,09
Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Очередное повышение в сети также на 1 грн/л состоялось после обеда 26 октября.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.
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