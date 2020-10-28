Топливо 28 октября продолжает дорожать в рознице

Розничные сети АЗС 28 октября продолжили поднимать цены на топливо. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Дизельное топливо на станциях ОККО подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. При этом цены на бензины остались на прежнем уровне. На 20 коп./л подняла цены на все виды топлива сеть KLO: бензин А-92 подорожал до 23,39 грн/л, А-95 — до 24,39 грн/л, ДТ — до 22,89 грн/л.

На 20 коп./л также подорожало топливо в сети «Автотранс», BVS подняла цены в пределах 25-35 коп./л. Так, стоимость «двойки» в сети выросла с 22,54 грн/л до 25,79 грн/л, «пятерки» – с 23,54 до 26,89 грн/л, ДТ — с 22,49 до 22,79 грн/л.

Сеть Chipo подняла цены на бензины на 26 коп./л, ДТ – на 28 коп./л. На Mango бензины и дизтопливо подорожали на 10-20 коп./л.

Такие сети как «Укр-Петроль», «Фактор», ZOG, «Кворум», «Катрал» и «Олас» повысили цену топлива в пределах 0,15-1,2 грн./л (см. табл).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,50 WOG 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 23,70 0,13 24,70 0,13 23,64 0,11 Shell 23,64 0,00 25,81 0,00 24,41 0,00 SOCAR 26,48 0,00 27,48 0,00 26,48 0,00 БРСМ-Нафта 21,29 0,00 22,29 0,00 19,95 0,00 Glusco 22,55 0,00 24,55 0,00 23,55 0,00 KLO 23,39 0,20 24,39 0,20 22,89 0,20 Автотранс 23,48 0,20 24,48 0,20 22,98 0,20 UPG 23,10 0,00 24,10 0,00 21,80 0,00 Параллель 25,58 0,00 26,58 0,00 25,32 0,24 BVS 22,79 0,25 23,89 0,35 22,79 0,30 Chipo 22,44 0,26 23,44 0,26 21,38 0,28 Укр-Петроль 21,00 0,70 22,00 0,70 22,00 0,70 Фактор 21,00 0,50 22,00 0,50 18,90 0,00 ZOG 20,49 1,00 21,99 1,00 20,49 1,50 Кворум 23,00 0,50 23,95 0,15 22,55 0,00 Катрал 22,49 0,50 23,47 0,10 20,37 0,00 Олас 22,90 1,20 23,90 1,20 21,80 0,70 Marshal 20,30 0,00 21,30 0,00 18,80 0,00 SUN OIL 20,89 0,00 21,89 0,00 21,47 0,00 Mango 21,19 0,20 22,19 0,20 20,29 0,10 Motto 20,60 0,00 21,66 0,00 19,90 0,00 Средняя цена в Украине: 23,10 0,04 24,16 0,04 23,48 0,09

Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Очередное повышение в сети также на 1 грн/л состоялось после обеда 26 октября.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.