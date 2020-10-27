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Средняя цена автогаза на АЗС 27 октября выросла до 12,60 грн/л
12:06 27.10.2020 |
Розничные сети с 26 по 27 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 15–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
ОККО и WOG в среднем повысила цены на 10 и 20 коп./л, до 13,39 и 13,48 грн/л, соответственно. На 10 коп./л цены выросли на станциях AMIC (12,49 грн/л).
На станциях Chipo и «Укргаздобыча» цена продукта повысилась на 14 и 20 коп./л, до 12,42 и 12,60 грн/л соответственно.
Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель» и Mango подняли цены в среднем на 3-6 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 27 октября составила 12,61 грн/л (+6 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 по 27 октября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,39
|
0,10
|
WOG
|
13,48
|
0,20
|
Авиас
|
11,95
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,90
|
0,00
|
AMIC
|
12,49
|
0,10
|
Shell
|
12,83
|
0,06
|
SOCAR
|
13,28
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,72
|
0,06
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,00
|
Автотранс
|
12,78
|
0,00
|
UPG
|
12,65
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,03
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
12,42
|
0,14
|
Укргаздобыча
|
12,60
|
0,20
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,00
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,00
|
Mango
|
12,07
|
0,04
|
Motto
|
12,38
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,61
|
0,06
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 27 октября продукт подорожал на 61 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 380 грн/т.
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