Средняя цена автогаза на АЗС 27 октября выросла до 12,60 грн/л

Розничные сети с 26 по 27 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 15–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

ОККО и WOG в среднем повысила цены на 10 и 20 коп./л, до 13,39 и 13,48 грн/л, соответственно. На 10 коп./л цены выросли на станциях AMIC (12,49 грн/л).

На станциях Chipo и «Укргаздобыча» цена продукта повысилась на 14 и 20 коп./л, до 12,42 и 12,60 грн/л соответственно.

Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель» и Mango подняли цены в среднем на 3-6 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 27 октября составила 12,61 грн/л (+6 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 13,39 0,10 WOG 13,48 0,20 Авиас 11,95 0,00 Укрнафта 11,90 0,00 AMIC 12,49 0,10 Shell 12,83 0,06 SOCAR 13,28 0,00 БРСМ-Нафта 12,72 0,06 Glusco 12,52 0,00 KLO 13,08 0,00 Автотранс 12,78 0,00 UPG 12,65 0,00 Параллель 12,99 0,03 BVS 12,49 0,00 Chipo 12,42 0,14 Укргаздобыча 12,60 0,20 Род-Ник 12,49 0,00 Marshal 11,60 0,00 SUN OIL 12,43 0,00 Mango 12,07 0,04 Motto 12,38 0,00 Средняя цена в Украине: 12,61 0,06

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 27 октября продукт подорожал на 61 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 380 грн/т.