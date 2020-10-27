Сети АЗС 27 октября повышают цены вслед за «Приватом»

27 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после очередного повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Дизельное топливо на станциях WOG подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. При этом бензины осталось на прежнем уровне. На 50 коп./л подняла цены бензинов «Параллель». Стоимость «двойки» в сети выросла с 25,08 грн/л до 25,58 грн/л, «пятерки» – с 26,08 до 26,58 грн/л.

Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на бензины на 30 коп./л, ДТ – на 9 коп./л. На KLO бензины и дизтопливо подорожали на 20 коп./л, в сети UPG бензины прибавили 60 коп./л, ДТ – 40 коп./л.

Такие сети как AMIC, «Автотранс», «Нефтек», «Укргаздобыча», Green Wave, Mango и Motto повысили цену топлива в пределах 10-90 коп./л (см. табл).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,99 0,00 26,99 0,00 25,49 0,00 WOG 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,50 Авиас 21,95 1,00 22,95 1,00 23,00 1,00 Укрнафта 22,00 1,00 23,00 1,00 23,00 1,00 AMIC 23,63 0,27 24,63 0,27 23,60 0,27 Shell 23,64 0,00 25,81 0,00 24,41 0,00 SOCAR 26,48 0,00 27,48 0,00 26,48 0,00 БРСМ-Нафта 21,29 0,30 22,29 0,30 20,05 0,09 Glusco 22,55 0,00 24,55 0,00 23,55 0,00 KLO 23,19 0,20 24,19 0,20 22,69 0,20 Автотранс 23,28 0,30 24,28 0,30 22,78 0,30 UPG 23,10 0,60 24,10 0,60 21,80 0,40 Параллель 25,58 0,50 26,58 0,50 25,08 0,00 BVS 22,54 0,05 23,54 0,05 22,49 0,00 Chipo 22,18 0,00 23,18 0,00 21,10 0,00 Нефтек 23,99 0,50 25,49 0,20 24,49 0,50 Укргаздобыча 22,50 0,50 23,50 0,50 21,50 0,45 Green Wave 21,80 0,80 22,80 0,80 20,80 0,90 Укр-Петроль 20,30 0,00 21,30 0,00 21,30 0,00 Marshal 20,30 0,00 21,30 0,00 18,80 0,00 SUN OIL 20,89 0,00 21,89 0,00 21,47 0,00 Mango 20,99 0,30 21,99 0,30 20,19 0,20 Motto 20,60 0,18 21,66 0,18 19,90 0,08 Средняя цена в Украине: 23,06 0,47 24,13 0,47 23,39 0,51

Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Очередное повышение в сети также на 1 грн/л состоялось после обеда 26 октября.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.