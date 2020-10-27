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Сети АЗС 27 октября повышают цены вслед за «Приватом»
11:12 27.10.2020 |
27 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после очередного повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Дизельное топливо на станциях WOG подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. При этом бензины осталось на прежнем уровне. На 50 коп./л подняла цены бензинов «Параллель». Стоимость «двойки» в сети выросла с 25,08 грн/л до 25,58 грн/л, «пятерки» – с 26,08 до 26,58 грн/л.
Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на бензины на 30 коп./л, ДТ – на 9 коп./л. На KLO бензины и дизтопливо подорожали на 20 коп./л, в сети UPG бензины прибавили 60 коп./л, ДТ – 40 коп./л.
Такие сети как AMIC, «Автотранс», «Нефтек», «Укргаздобыча», Green Wave, Mango и Motto повысили цену топлива в пределах 10-90 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 на 27 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,50
|
Авиас
|
21,95
|
1,00
|
22,95
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
AMIC
|
23,63
|
0,27
|
24,63
|
0,27
|
23,60
|
0,27
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
SOCAR
|
26,48
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,29
|
0,30
|
22,29
|
0,30
|
20,05
|
0,09
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
23,19
|
0,20
|
24,19
|
0,20
|
22,69
|
0,20
|
Автотранс
|
23,28
|
0,30
|
24,28
|
0,30
|
22,78
|
0,30
|
UPG
|
23,10
|
0,60
|
24,10
|
0,60
|
21,80
|
0,40
|
Параллель
|
25,58
|
0,50
|
26,58
|
0,50
|
25,08
|
0,00
|
BVS
|
22,54
|
0,05
|
23,54
|
0,05
|
22,49
|
0,00
|
Chipo
|
22,18
|
0,00
|
23,18
|
0,00
|
21,10
|
0,00
|
Нефтек
|
23,99
|
0,50
|
25,49
|
0,20
|
24,49
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
22,50
|
0,50
|
23,50
|
0,50
|
21,50
|
0,45
|
Green Wave
|
21,80
|
0,80
|
22,80
|
0,80
|
20,80
|
0,90
|
Укр-Петроль
|
20,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
Marshal
|
20,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,89
|
0,00
|
21,89
|
0,00
|
21,47
|
0,00
|
Mango
|
20,99
|
0,30
|
21,99
|
0,30
|
20,19
|
0,20
|
Motto
|
20,60
|
0,18
|
21,66
|
0,18
|
19,90
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
23,06
|
0,47
|
24,13
|
0,47
|
23,39
|
0,51
Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Очередное повышение в сети также на 1 грн/л состоялось после обеда 26 октября.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.
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