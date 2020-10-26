«Приват» 26 октября поднял цены еще на 1 грн/л

Сеть АЗС группы «Приват» после обеда 26 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.

Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети «Укрнафта», «Авиас», ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 - с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.

Отметим, это второе поднятие цены на 1 грн/л за последнюю неделю. Первое состоялось вечером 19 октября.

Напомним, до этого группа прибегала к пересмотру цен только 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.

