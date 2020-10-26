Финансовые новости
- |
- 26.10.20
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автогаз 26 октября продолжает дорожать в рознице
13:13 26.10.2020 |
Розничные сети за выходные (23-26 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–25 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 3-4 коп./л, до 11,90–11,95 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л — с 11,55 до 11,85 грн/л. В некоторых других регионах продукт подорожал на 10–25 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Одесской и Полтавской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 12,89 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса по сети поднялась на 3 коп./л, до 12,65 грн./л.
Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 9 коп./л, до 13,08 грн./л.
Такие сети как BVS, «Укргаздобыча», «Татнефть-АЗС-Украина», ZOG, Prime, Marshal, Mango и Motto подняли цены в переделах 10-25 коп./л. (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 26 октября составила 12,56 грн./л (+2 коп./л).
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 26 октября продукт подорожал на 55 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 380 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 по 26 октября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,29
|
0,00
|
WOG
|
13,28
|
0,00
|
Авиас
|
11,95
|
0,04
|
Укрнафта
|
11,90
|
0,03
|
AMIC
|
12,39
|
0,00
|
Shell
|
12,77
|
0,00
|
SOCAR
|
13,28
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,65
|
0,03
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,09
|
Автотранс
|
12,78
|
0,00
|
UPG
|
12,65
|
0,00
|
Параллель
|
12,96
|
0,00
|
BVS
|
12,49
|
0,10
|
Chipo
|
12,28
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,40
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,12
|
0,06
|
ZOG
|
11,85
|
0,20
|
Prime
|
11,80
|
0,25
|
Marshal
|
11,60
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,00
|
Mango
|
12,03
|
0,10
|
Motto
|
12,40
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
12,56
|
0,02
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Новая опасность популизма
|Итоги выборов. Что дальше будет делать Зеленский?
|Война беспилотников. Как Украина может использовать на Донбассе опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе
|«Корона» уже жмет. Когда Путин сольет Пушилина под предлогом двухсторонней пневмонии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автогаз 26 октября продолжает дорожать в рознице
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.10.20
|К 2022 году через партнерство с ООН Украина планирует привлечь помощи на около 675 млн долларов
|В Реестре арестованных активов уже более 4,5 тысячи записей - АРМА
|Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина
|Цена на золото 26 октября снижается на укреплении доллара
Это интересно
|Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года
|Honda откажется от бензиновых автомобилей уже в 2022 году
|Tesla начали оснащать полноценным автопилотом
|Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года
|Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч
|iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G
|Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы