Нефть дешевеет 26 октября на опасениях по спросу из-за ситуации с COVID

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются в пределах 1,9%, опасения за спрос из-за статистики по заражениям коронавирусом сдерживают котировки, также как и планы Ливии о восстановлении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,74%, до 41,34 доллара, декабрьских фьючерсов - на 1,77%, до 41,03 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,86%, до 39,11 доллара за баррель.

Ситуация вокруг темпов распространения коронавируса продолжает сдерживать настроения рынков, что отражается на ожиданиях по спросу на нефть. В ряде стран наблюдается рекордное суточное число новых случаев заражения. В выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь побило рекорд, за сутки тогда зафиксировали более 465 тысяч случаев COVID-19.

Риски по второй волне коронавируса усиливают опасения новых карантинных ограничений, которые могут сдержать восстановление мировой экономики. В свою очередь, это отражается и на ожиданиях по спросу на нефть.

Планы Ливии по восстановлению добычи также сдерживают котировки. В пятницу Ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора в нефтеналивных портах Рас-Лануф и Эс-Сидра. Компания также сообщила, что в течение четырех недель добыча нефти превысит один миллион баррелей в сутки.

"Недавний рост случаев заражения COVID-19 и дальнейшие ограничения в некоторых частях Европы сдерживают настроения из-за опасений по поводу того, что это значит для спроса. Не помогает и тот факт, что Ливия, похоже, будет возвращать поставки на рынок быстрее, чем ожидалось", - пишет агентство Рейтер, ссылаясь на аналитиков ING Economics.