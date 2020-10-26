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Нефть дешевеет 26 октября на опасениях по спросу из-за ситуации с COVID
08:03 26.10.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются в пределах 1,9%, опасения за спрос из-за статистики по заражениям коронавирусом сдерживают котировки, также как и планы Ливии о восстановлении добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,74%, до 41,34 доллара, декабрьских фьючерсов - на 1,77%, до 41,03 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,86%, до 39,11 доллара за баррель.
Ситуация вокруг темпов распространения коронавируса продолжает сдерживать настроения рынков, что отражается на ожиданиях по спросу на нефть. В ряде стран наблюдается рекордное суточное число новых случаев заражения. В выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь побило рекорд, за сутки тогда зафиксировали более 465 тысяч случаев COVID-19.
Риски по второй волне коронавируса усиливают опасения новых карантинных ограничений, которые могут сдержать восстановление мировой экономики. В свою очередь, это отражается и на ожиданиях по спросу на нефть.
Планы Ливии по восстановлению добычи также сдерживают котировки. В пятницу Ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора в нефтеналивных портах Рас-Лануф и Эс-Сидра. Компания также сообщила, что в течение четырех недель добыча нефти превысит один миллион баррелей в сутки.
"Недавний рост случаев заражения COVID-19 и дальнейшие ограничения в некоторых частях Европы сдерживают настроения из-за опасений по поводу того, что это значит для спроса. Не помогает и тот факт, что Ливия, похоже, будет возвращать поставки на рынок быстрее, чем ожидалось", - пишет агентство Рейтер, ссылаясь на аналитиков ING Economics.
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