Розничные сети АЗС в период с 16 по 23 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-1 грн

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Вечером 19 октября сеть АЗС группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети «Укрнафта», «Авиас», ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л, А-92 — с 20,00 грн/л до 21,00 грн/л. Отметим, последний раз группа прибегала к пересмотру цен 29 апреля.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом ДТ осталось на прежнем уровне – 25,49 грн/л. На 49 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.

Бензины в сети «Авантаж» подорожали на 90 коп./л, а в сети KLO – на 25 коп./л. «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л.

На заправках AMIC, «Автотранс», UPG, BVS, Shell, Chipo, «Рур груп», «Укргаздобыча», «Овис», Marshal, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10–70 коп./л (см. табл.).

Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, на станциях Glusco и «Укр-Петроль» розничные цены не изменились.

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 61 коп./л и составляет 22,59 грн/л, А-95 — 23,56 грн/л (+62 коп./л), ДТ — 22,87 грн/л (+44 коп/л).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,99 0,50 26,99 0,50 25,49 0,00 WOG 25,99 0,50 26,99 0,50 25,49 0,00 Авиас 20,95 1,00 21,95 1,00 22,00 1,00 Укрнафта 21,00 1,00 22,00 1,00 22,00 1,00 AMIC 23,35 0,02 24,35 0,02 23,33 0,00 Shell 23,64 0,00 25,81 0,35 24,41 0,00 SOCAR 26,48 0,50 27,48 0,50 26,48 0,50 БРСМ-Нафта 20,99 0,20 21,99 0,20 19,93 0,01 Glusco 22,55 0,00 24,55 0,00 23,55 0,00 KLO 22,99 0,25 23,99 0,25 22,49 0,00 Автотранс 22,98 0,50 23,98 0,50 22,48 0,00 UPG 22,50 0,30 23,50 0,30 21,40 0,30 Параллель 25,08 0,26 26,08 0,26 25,08 0,26 BVS 22,39 0,30 23,39 0,30 22,49 0,10 Chipo 22,18 0,40 23,18 0,40 21,10 0,00 Укр-Петроль 20,30 0,00 21,30 0,00 21,30 0,00 Авантаж 7 21,05 0,90 22,05 0,90 19,65 0,00 Рур груп 22,79 0,50 24,49 0,50 22,99 0,00 Укргаздобыча 22,00 0,50 23,00 0,50 21,05 0,00 Овис 21,92 0,30 22,80 0,30 21,10 0,50 Marshal 20,30 0,50 21,30 0,50 18,80 0,00 SUN OIL 20,89 0,40 21,89 0,40 21,47 0,57 Mango 20,69 0,71 21,69 0,71 19,99 0,10 Motto 20,41 0,32 21,48 0,27 19,80 0,00 Средняя цена в Украине: 22,59 0,61 23,65 0,62 22,87 0,44

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать этот рост на 0,8-1 грн/л в ближайшее время.

«Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л», – отмечал ранее С.Куюн.