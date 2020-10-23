Финансовые новости
- |
- 23.10.20
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные сети АЗС в период с 16 по 23 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-1 грн
13:30 23.10.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Вечером 19 октября сеть АЗС группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети «Укрнафта», «Авиас», ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л, А-92 — с 20,00 грн/л до 21,00 грн/л. Отметим, последний раз группа прибегала к пересмотру цен 29 апреля.
Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом ДТ осталось на прежнем уровне – 25,49 грн/л. На 49 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.
Бензины в сети «Авантаж» подорожали на 90 коп./л, а в сети KLO – на 25 коп./л. «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л.
На заправках AMIC, «Автотранс», UPG, BVS, Shell, Chipo, «Рур груп», «Укргаздобыча», «Овис», Marshal, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10–70 коп./л (см. табл.).
Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, на станциях Glusco и «Укр-Петроль» розничные цены не изменились.
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 61 коп./л и составляет 22,59 грн/л, А-95 — 23,56 грн/л (+62 коп./л), ДТ — 22,87 грн/л (+44 коп/л).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 16 по 23 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
20,95
|
1,00
|
21,95
|
1,00
|
22,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
21,00
|
1,00
|
22,00
|
1,00
|
22,00
|
1,00
|
AMIC
|
23,35
|
0,02
|
24,35
|
0,02
|
23,33
|
0,00
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,35
|
24,41
|
0,00
|
SOCAR
|
26,48
|
0,50
|
27,48
|
0,50
|
26,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
20,99
|
0,20
|
21,99
|
0,20
|
19,93
|
0,01
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,99
|
0,25
|
23,99
|
0,25
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,98
|
0,50
|
23,98
|
0,50
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,30
|
23,50
|
0,30
|
21,40
|
0,30
|
Параллель
|
25,08
|
0,26
|
26,08
|
0,26
|
25,08
|
0,26
|
BVS
|
22,39
|
0,30
|
23,39
|
0,30
|
22,49
|
0,10
|
Chipo
|
22,18
|
0,40
|
23,18
|
0,40
|
21,10
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
20,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,05
|
0,90
|
22,05
|
0,90
|
19,65
|
0,00
|
Рур груп
|
22,79
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
22,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
22,00
|
0,50
|
23,00
|
0,50
|
21,05
|
0,00
|
Овис
|
21,92
|
0,30
|
22,80
|
0,30
|
21,10
|
0,50
|
Marshal
|
20,30
|
0,50
|
21,30
|
0,50
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,89
|
0,40
|
21,89
|
0,40
|
21,47
|
0,57
|
Mango
|
20,69
|
0,71
|
21,69
|
0,71
|
19,99
|
0,10
|
Motto
|
20,41
|
0,32
|
21,48
|
0,27
|
19,80
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
22,59
|
0,61
|
23,65
|
0,62
|
22,87
|
0,44
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать этот рост на 0,8-1 грн/л в ближайшее время.
«Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л», – отмечал ранее С.Куюн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Увидели и ужаснулись: Как Зеленский использует поездку «слуг» на Донбасс
|Новый поворот в «опросе от Зеленского». Почему президент решил прикончить свою партию
|Страна чудес Зеленского. Почему после 25 октября могут понадобиться новые местные выборы
|Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные сети АЗС в период с 16 по 23 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-1 грн
|Кабмин уволил председателя Госархстройинспекции
|Средняя цена автогаза на АЗС 23 октября выросла до 12,55 грн/л
|Падение сельхозпроизводства в Украине в августе ускорилось до 19,2% - Госстат
|Новость плохая и хорошая. Когда ждать подорожания автогаза и снижения цен на бензин
|Дефолты аграриев по форвардным контрактам приведут к миллиардным убыткам на зерновом рынке - УЗА
Это интересно
|iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G
|Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы
|Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году
|Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе
|В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
|Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
|Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников