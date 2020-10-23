Средняя цена автогаза на АЗС 23 октября выросла до 12,55 грн/л

Розничные сети с 16 по 23 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 15–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-17 коп./л, до 11,88–11,91 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Волынской области, где группа увеличила цены на 55коп./л — с 11,70 до 12,25 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.

SOCAR, ОККО и WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 13,28-13,29 грн/л. На столько же цены выросли на станциях Glusco (12,52 грн/л), KLO (12,99 грн/л) «Автотранс» (12,78 грн/л), «Авантаж 7» (11,95 грн/л), «Род-Ник» (12,49 грн/л) и «Овис» (12,49 грн/л).

UPG повысила цены на 50 коп./л, до 12,65 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 25 коп./л, до 12,63 грн/л. Chipo за неделю подняла цены на 32 коп./л.

Такие сети как AMIC, Shell, «Параллель», BVS, «Фактор», Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 15–35 коп/л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 23 октября составила 12,54 грн/л (+26 коп./л к 16 октября).

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 22 октября продукт подорожал на 53 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 780 грн/т, до 20 400 грн/т.

Компания LPG Цена Изм. ОККО 13,29 0,30 WOG 13,28 0,30 Авиас 11,91 0,15 Укрнафта 11,88 0,17 AMIC 12,39 0,35 Shell 12,77 0,26 SOCAR 13,28 0,30 БРСМ-Нафта 12,63 0,25 Glusco 12,52 0,30 KLO 12,99 0,30 Автотранс 12,78 0,30 UPG 12,65 0,50 Параллель 12,96 0,23 BVS 12,39 0,20 Chipo 12,28 0,32 Фактор 12,30 0,50 Авантаж 7 11,95 0,30 Овис 12,49 0,30 Укргаздобыча 12,20 0,20 Род-Ник 12,49 0,30 Marshal 11,50 0,00 SUN OIL 12,43 0,16 Mango 11,93 0,12 Motto 12,30 0,33 Средняя цена в Украине: 12,54 0,26

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 23 октября грн/л: