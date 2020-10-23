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Средняя цена автогаза на АЗС 23 октября выросла до 12,55 грн/л
12:52 23.10.2020 |
Розничные сети с 16 по 23 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 15–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-17 коп./л, до 11,88–11,91 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Волынской области, где группа увеличила цены на 55коп./л — с 11,70 до 12,25 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.
SOCAR, ОККО и WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 13,28-13,29 грн/л. На столько же цены выросли на станциях Glusco (12,52 грн/л), KLO (12,99 грн/л) «Автотранс» (12,78 грн/л), «Авантаж 7» (11,95 грн/л), «Род-Ник» (12,49 грн/л) и «Овис» (12,49 грн/л).
UPG повысила цены на 50 коп./л, до 12,65 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 25 коп./л, до 12,63 грн/л. Chipo за неделю подняла цены на 32 коп./л.
Такие сети как AMIC, Shell, «Параллель», BVS, «Фактор», Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 15–35 коп/л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 23 октября составила 12,54 грн/л (+26 коп./л к 16 октября).
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 22 октября продукт подорожал на 53 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 780 грн/т, до 20 400 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 23 октября грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,29
|
0,30
|
WOG
|
13,28
|
0,30
|
Авиас
|
11,91
|
0,15
|
Укрнафта
|
11,88
|
0,17
|
AMIC
|
12,39
|
0,35
|
Shell
|
12,77
|
0,26
|
SOCAR
|
13,28
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
12,63
|
0,25
|
Glusco
|
12,52
|
0,30
|
KLO
|
12,99
|
0,30
|
Автотранс
|
12,78
|
0,30
|
UPG
|
12,65
|
0,50
|
Параллель
|
12,96
|
0,23
|
BVS
|
12,39
|
0,20
|
Chipo
|
12,28
|
0,32
|
Фактор
|
12,30
|
0,50
|
Авантаж 7
|
11,95
|
0,30
|
Овис
|
12,49
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
12,20
|
0,20
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,30
|
Marshal
|
11,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,16
|
Mango
|
11,93
|
0,12
|
Motto
|
12,30
|
0,33
|
Средняя цена в Украине:
|
12,54
|
0,26
|
|
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