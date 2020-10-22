Медведчук и ЛИНИК: почему перезапуск завода Роснефти в Украине – лишь агитация кума Путина

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 / ЛІГА.net

В ходе предвыборного тура, лидер оппозиционной платформы ОПЗЖ Виктор Медведчук огорошил жителей Луганской области новостью о том, что до августа 2021 года может возобновить работу Лисичанский НПЗ - гигант советской и украинской нефтепереработки, остановленный в 2012 году предыдущим владельцем предприятия, компанией ТНК-ВР (сегодня он принадлежит государственной Роснефти).

К сожалению, пророчествам Медведчука вряд ли суждено сбыться, несмотря на все неоспоримые возможности кума Владимира Путина.

Для начала посмотрим, как все работает сегодня.

Россия выстроила отличную позицию: она отправляет в Украину не нефть, а нефтепродукты, тем самым загружая свои заводы. Доля российского дизеля и сжиженного газа на нашем рынке достигает 40%, а цены его продажи выше, чем дает любой другой канал реализации этой продукции. Так зачем россиянам рубить такой отличный бизнес, ведь очевидно, что продукция Лисичанского завода прежде всего ударит по российскому импорту.

Допустим, что Медведчук таки уговорит своего кума наступить на горло собственной песне и запустить завод. Первое, с чем придется столкнуться - это с простоявшим восемь лет оборудованием. (Только представьте, что вы поставили свой автомобиль на такой срок в гараж, а затем решили ее завести).

И завод не просто стоял - в 2014 году там шли бои и один из снарядов даже угодил в резервуар, был пожар. Восстановить такое хозяйство - это десятки, если не сотни миллионов долларов. И если для НПЗ все обошлось, то для энергосистемы региона военные действия не прошли незаметно, мощностей для снабжения столь мощного предприятия нет, говорят местные специалисты.

Также опускаем фактор отсутствия рабочей силы - это тысячи людей, которые за восемь лет могли переехать в другие регионы либо выйти на пенсию.

Но и это не главное. Даже если завод удастся запустить, его работа будет элементарно убыточной.

Еще в 2012 году, ТНК-ВР остановила его неспроста. Основная проблема Лисичанского завода - расположение. В СССР этот огромный комбинат (проектная мощность 24 млн т нефти в год, в последние годы перед остановкой перерабатывал 5-6 млн т) был построен для снабжения не столько Украины, сколько прилегающих российских областей. Сегодня этот рынок сбыта намертво закрыт, украинский бензин так не нужен, ни физически, ни политически.

Размещать огромные объемы топлива придется исключительно в Украине, где логистически завод расположен крайне неудачно. В отличие от кременчугской Укртатнафты, которая находится в самом центре страны, Лисичанск стоит на выселках, а это значит, что его продукцию нужно везти далеко, иными словами, терять в цене из-за затратной логистики.

Ранее самыми ликвидными были рынки индустриально развитых Луганской и Донецкой областей, надо ли говорить об их потенциале сегодня? Нет и Крыма - одного из крупнейших получателей лисичанских нефтепродуктов. А в остальном дефицита топлива нет нигде и придется конкурировать с российским, белорусским, кременчугским, шебелинским и "морским" топливом. А это значит, что продавать придется дешево.

Но и это еще не все. Некоторая продукция просто не нужна. Речь главным образом о бензине.

В 2012 году страна потребила 4 млн т этого топлива, а в этом году ожидается 1,9 млн т. Минимальная мощность ЛИНИКа - 5 млн т, из которых получится около 30% бензина или 1,5 млн т. Между тем оставшиеся в строю Укртатнафта и Шебелинский ГПЗ едва размещают на рынке суммарно 1,0 млн т. Причина - вытеснение бензина сжиженным газом, акциз на который вчетверо ниже. И это не дает наращивать объемы переработки, хотя для этого есть все возможности. Даже если парламент откорректирует ставки акцизов на бензин и сжиженный газ, продажи бензинов начнут оживать не ранее чем через три-четыре года.

Единственная возможность реализовать бензин - экспорт. Но минус от этой операции будет таким же длинным, как расстояние от Лисичанска до Одессы - ближайшей точки, где можно налить топливо в танкер. К слову, лисичанский мазут, которого тоже там отбирали 20% от переработки, придется везти туда же и с таким же минусом.

Вывод очевиден: полноценная работа ЛИНИКа будет глубоко убыточной. Кто возьмет на себя эти потери и, главное, зачем? Россияне привыкли зарабатывать сами, либо давать заработок тому, кому надо. Но в случае с Лисичанском, заработка не будет ни у кого. Россияне еще и потеряют крайне выгодные нынешние поставки в Украину нефтепродуктов и сжиженного газа.

А теперь совсем о главном.

Нефть для Лисичанска может быть только из России. И дело даже не в том, что россияне успели разобрать нефтепровод со своей стороны. Центральный вопрос звучит так: зачем России развивать украинскую промышленность и фактически усиливать нас? Политика РФ направлена исключительно на ослабление украинской экономики - это очевидный элемент гибридной войны.

Поэтому заявления Медведчука - не более чем предвыборная агитация.