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Розничные сети 21 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп
12:57 22.10.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Glusco повысила цены на 27 коп./л, до 12,52 грн/л. На 22 и 23 коп/л автогаз подорожал в сетях UPG и «Параллель», до 12,65 и 12,96 грн/л соответственно.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области автогаз подорожал на 40 коп./л, до 12,59 грн/л, в Полтавской – на 10 коп./л, до 12,69 грн/л.
«Фактор и «Авантаж» подняли цена на автогаз на 10 коп./л, до 12,10 и 11,95 грн/л соответственно. В таких сетях как как «Рур Груп», «Овис», «Автопорт», «Род-Ник» и Motto цена продукта выросла на 10-20 коп./л (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 22 октября составила 12,49 грн/л (+5 коп./л).
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 22 октября продукт подорожал на 47 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 780 грн/т, до 20 400 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 на 22 октября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,29
|
0,00
|
WOG
|
13,28
|
0,00
|
Авиас
|
11,78
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,75
|
0,01
|
AMIC
|
12,29
|
0,10
|
Shell
|
12,65
|
0,00
|
SOCAR
|
13,28
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,60
|
0,06
|
Glusco
|
12,52
|
0,27
|
KLO
|
12,89
|
0,00
|
Автотранс
|
12,78
|
0,00
|
UPG
|
12,65
|
0,22
|
Параллель
|
12,96
|
0,23
|
Фактор
|
12,10
|
0,10
|
Chipo
|
12,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,95
|
0,10
|
Рур груп
|
12,19
|
0,20
|
Овис
|
12,49
|
0,20
|
Автопорт
|
12,90
|
0,20
|
Род-Ник
|
12,49
|
0,10
|
Marshal
|
11,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,00
|
Mango
|
11,93
|
0,00
|
Motto
|
12,28
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
12,49
|
0,05
|
|
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