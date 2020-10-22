Розничные сети 21 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Glusco повысила цены на 27 коп./л, до 12,52 грн/л. На 22 и 23 коп/л автогаз подорожал в сетях UPG и «Параллель», до 12,65 и 12,96 грн/л соответственно.

На станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области автогаз подорожал на 40 коп./л, до 12,59 грн/л, в Полтавской – на 10 коп./л, до 12,69 грн/л.

«Фактор и «Авантаж» подняли цена на автогаз на 10 коп./л, до 12,10 и 11,95 грн/л соответственно. В таких сетях как как «Рур Груп», «Овис», «Автопорт», «Род-Ник» и Motto цена продукта выросла на 10-20 коп./л (см. табл).

Средняя стоимость СУГ по Украине 22 октября составила 12,49 грн/л (+5 коп./л).

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 22 октября продукт подорожал на 47 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 780 грн/т, до 20 400 грн/т.