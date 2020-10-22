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Розничные цены на АЗС 22 октября продолжили рост
11:25 22.10.2020 |
С 21 на 22 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Бензины на станциях ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом ДТ осталось на прежнем уровне – 25,49 грн/л. На 50 коп./л, до 26,48 грн/л, подняла цены дизельного топлива сеть SOCAR, которая накануне, 21 октября, на столько же увеличила стоимость бензинов.
Розничные операторы «Авантаж» и Marshal сегодня также повысили цену всех бензинов на 50 коп/л, а «Параллель» – на 26 коп/л.
Сеть SUN OIL подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ – на 57 коп./л. На станциях «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо – на 10 коп./л. На 10 коп/л подняла стоимость бензинов столичная сеть KLO.
Такие сети как UPG, Mango и Motto повысили цену бензинов в пределах 10-30 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за «Приватом» топливо подорожало на станциях WOG и других операторов.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать этот рост на 0,8-1 грн/л в ближайшее время.
«Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л», – отмечал ранее С.Куюн.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 на 22 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
20,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
21,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,35
|
0,00
|
24,35
|
0,00
|
23,33
|
0,00
|
Shell
|
23,69
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
SOCAR
|
26,48
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
26,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
20,99
|
0,20
|
21,99
|
0,20
|
19,97
|
0,10
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,84
|
0,10
|
23,84
|
0,10
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,98
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,30
|
23,50
|
0,30
|
21,40
|
0,00
|
Параллель
|
25,08
|
0,26
|
26,08
|
0,26
|
25,08
|
0,26
|
BVS
|
22,39
|
0,00
|
23,39
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Chipo
|
21,78
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
21,10
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,05
|
0,50
|
22,05
|
0,50
|
19,65
|
0,00
|
Marshal
|
20,30
|
0,50
|
21,30
|
0,50
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,89
|
0,40
|
21,89
|
0,40
|
21,47
|
0,57
|
Mango
|
20,49
|
0,10
|
21,49
|
0,10
|
19,99
|
0,00
|
Motto
|
20,38
|
0,23
|
21,45
|
0,23
|
19,80
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
22,57
|
0,09
|
23,63
|
0,09
|
22,88
|
0,03
|
|
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