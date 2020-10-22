Розничные цены на АЗС 22 октября продолжили рост

С 21 на 22 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Бензины на станциях ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом ДТ осталось на прежнем уровне – 25,49 грн/л. На 50 коп./л, до 26,48 грн/л, подняла цены дизельного топлива сеть SOCAR, которая накануне, 21 октября, на столько же увеличила стоимость бензинов.

Розничные операторы «Авантаж» и Marshal сегодня также повысили цену всех бензинов на 50 коп/л, а «Параллель» – на 26 коп/л.

Сеть SUN OIL подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ – на 57 коп./л. На станциях «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо – на 10 коп./л. На 10 коп/л подняла стоимость бензинов столичная сеть KLO.

Такие сети как UPG, Mango и Motto повысили цену бензинов в пределах 10-30 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за «Приватом» топливо подорожало на станциях WOG и других операторов.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать этот рост на 0,8-1 грн/л в ближайшее время.

«Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л», – отмечал ранее С.Куюн.