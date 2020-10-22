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Нефть дешевеет 22 октября на опасениях вокруг спроса на топливо
08:44 22.10.2020 |
Стоимость нефти снижается в четверг утром на неопределенных перспективах спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65% - до 41,46 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,75%, до 39,73 доллара за баррель.
Снижение цен на "черное золото" в четверг обусловлено пессимизмом инвесторов вокруг перспектив восстановления спроса на топливо в свете распространения коронавируса. В среду минэнерго США сообщило, что запасы бензина в США выросли за неделю, завершившуюся 16 октября, на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 227 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,8 миллиона баррелей.
При этом ведомство сообщило о снижении запасов нефти в США на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 488,1 миллиона баррелей.
"Последний отчет минэнерго показал неожиданный рост запасов бензина.... Спрос на бензин довольно низкий", - сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw).
Давление на рынки также оказывают перспективы увеличения предложения нефти по мере роста добычи сырья в Ливии. Ранее в октябре ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем месторождении страны - Шараре, введённого ранее в связи с боевыми действиями. После этого добыча на месторождении начала быстро восстанавливаться и по состоянию на четверг достигла 110 тысяч баррелей в сутки, а общая добыча страны - 0,5 миллиона баррелей в день.
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