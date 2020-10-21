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С 20 на 21 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват»
12:18 21.10.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Бензины на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом ДТ осталось на прежнем уровне – 25,49 грн/л. На 50 коп/л также подняла цены бензинов SOCAR. Стоимость «двойки» в сети выросла с 25,98 грн/л, до 26,48 грн/л, «пятерки» – с 26,98 до 27,48 грн/л.
Харьковская сеть «Овис» подняла цены на бензины на 30 коп/л, ДТ – на 50 коп/л. На одесской «Кворум» бензины подорожали на 40 коп/л, дизтопливо – на 15 коп/л.
Такие сети как «Укргаздобыча», Green Wave и Mango повысили цену бензинов в пределах 10-30 коп/л, а на UPG и BVS подорожало только дизтопливо на 30 и 10 коп/л, соответственно.
Характерно, что несмотря на устойчивый тренд на станциях «БРСМ-Нафта» дизтопливо подешевело в среднем на 5 коп/л, до 19,87 грн/л (см. табл).
Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать рост розничных цен на 0,8-1 грн/л в ближайшее время.
«Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л», – прокомментировал С.Куюн.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 20 на 21 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
20,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
21,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,34
|
0,00
|
24,34
|
0,00
|
23,35
|
0,00
|
Shell
|
23,69
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
SOCAR
|
26,48
|
0,50
|
27,48
|
0,50
|
25,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,79
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
19,87
|
-0,05
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,74
|
0,00
|
23,74
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,98
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,20
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
21,40
|
0,30
|
Параллель
|
24,82
|
0,00
|
25,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
BVS
|
22,39
|
0,00
|
23,39
|
0,00
|
22,49
|
0,10
|
Chipo
|
21,78
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
21,10
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
22,00
|
0,30
|
23,00
|
0,30
|
21,05
|
0,00
|
Овис
|
21,92
|
0,30
|
22,80
|
0,30
|
21,10
|
0,50
|
Кворум
|
22,50
|
0,40
|
23,80
|
0,40
|
22,55
|
0,15
|
Green Wave
|
21,00
|
0,30
|
22,00
|
0,30
|
19,90
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,89
|
0,00
|
Mango
|
20,39
|
0,10
|
21,39
|
0,10
|
19,99
|
0,00
|
Motto
|
20,15
|
0,00
|
21,21
|
0,00
|
19,80
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
22,48
|
0,07
|
23,54
|
0,07
|
22,85
|
0,00
|
|
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