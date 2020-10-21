С 20 на 21 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват»

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Бензины на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом ДТ осталось на прежнем уровне – 25,49 грн/л. На 50 коп/л также подняла цены бензинов SOCAR. Стоимость «двойки» в сети выросла с 25,98 грн/л, до 26,48 грн/л, «пятерки» – с 26,98 до 27,48 грн/л.

Харьковская сеть «Овис» подняла цены на бензины на 30 коп/л, ДТ – на 50 коп/л. На одесской «Кворум» бензины подорожали на 40 коп/л, дизтопливо – на 15 коп/л.

Такие сети как «Укргаздобыча», Green Wave и Mango повысили цену бензинов в пределах 10-30 коп/л, а на UPG и BVS подорожало только дизтопливо на 30 и 10 коп/л, соответственно.

Характерно, что несмотря на устойчивый тренд на станциях «БРСМ-Нафта» дизтопливо подешевело в среднем на 5 коп/л, до 19,87 грн/л (см. табл).

Как сообщал enkorr, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. Вечером 19 октября, после полугодичной «ценовой» паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать рост розничных цен на 0,8-1 грн/л в ближайшее время.

«Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л», – прокомментировал С.Куюн.