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Средняя цена автогаза в рознице достигла 12,45 грн
12:12 21.10.2020 |
Крупные розничные сети 21 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
ОККО на всех своих станциях повысила цены на 30 коп./л, до 13,29 грн/л. На столько же автогаз подорожал в сети SOCAR (13,28 грн/л).
На станциях «БРСМ-Нафта» в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 12,49-12,69 грн/л. При этом в Днепропетровской области цена была снижена на 30 коп/л, до 12,19 грн/л.
«Автотранс» и «Авантаж» подняли цена на автогаз на 20 коп/л, до 12,78 и 11,85 грн/л, соответственно. В таких сетях как как UPG, BVS, Chipo, «Укргаздобыча», Prime и Mango цена выросла на 5-35 коп./л (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 21 октября составила 12,43 грн/л (+5 коп./л).
Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 21 октября продукт подорожал на 42 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 850 грн/т, до 20 470 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 на 21 октября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,29
|
0,30
|
WOG
|
13,28
|
0,00
|
Авиас
|
11,79
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,75
|
0,00
|
AMIC
|
12,19
|
0,15
|
Shell
|
12,65
|
0,00
|
SOCAR
|
13,28
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
12,54
|
0,03
|
Glusco
|
12,25
|
0,00
|
KLO
|
12,89
|
0,00
|
Автотранс
|
12,78
|
0,20
|
UPG
|
12,43
|
0,08
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
BVS
|
12,39
|
0,10
|
Chipo
|
12,20
|
0,12
|
Авантаж 7
|
11,85
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
12,20
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,39
|
0,00
|
Prime
|
11,55
|
0,35
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,00
|
Mango
|
11,93
|
0,10
|
Motto
|
12,15
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,44
|
0,07
|
|
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