Финансовые новости
- |
- 21.10.20
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 21 октября на данных API о неожиданном росте запасов в США
08:21 21.10.2020 |
Стоимость нефти снижается в среду утром на опасениях за спрос после данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,58% - до 42,91 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,48%, до 41,5 доллара за баррель.
Пессимизм на рынке вызван данными API. Институт в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 0,58 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 1,9 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения запасов на 1,02 миллиона баррелей.
"Увеличение запасов в США вместе с недавним всплеском случаев COVID-19 во всем мире побудили инвесторов скорректировать свои позиции", - сказал агентству Рейтер главный аналитик Sunward Trading Чиёки Чень (Chiyoki Chen).
Новая волна коронавируса в мире влечет за собой новые карантинные меры, которые оказывают существенное давление на нефтяной спрос. Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 40,4 миллиона случаев заражения COVID-19 и 1,1 миллиона летальных исходов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца
|Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского
|«Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20
|С 20 на 21 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват»
|Средняя цена автогаза в рознице достигла 12,45 грн
|«Укравтодор» закажет строительство 30 километров дороги за 10 миллиардов
|Концессионный конкурс Черноморского морпорта планируется на 2021 год - Криклий
|Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара
Это интересно
|В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla
|iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox
|Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета
|Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее
|LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000
|В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей
|Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти