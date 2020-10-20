Большинство трейдеров из десятки крупнейших импортеров бензинов в сентябре 2020 года сократили поставки по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой группы А-95».

Падение импортных поставок в целом составило 20% - со 125 до 100 тыс. т.

Крупнейшими импортерами автобензинов остались ОККО и WOG. Между тем первая сеть потеряла почти половину импорта - он снизился с 45,2 до 24 тыс. т. В корзине поставок оператора 19,9 тыс. т белорусского ресурса, 4,1 тыс. т - литовского.

Вторую строчку рейтинга по-прежнему удерживает WOG, сократив импорт в сентябре на 12%, по сравнению с сентябрем-2019, до 18,4 тыс. т. Компания практически сохранила импорт белорусского ресурса на прошлогоднем уровне - 14,3 тыс. т, но сократила импорт из Литвы на 23%, до 4,1 тыс. т.

Тройку лидеров замыкает «БРСМ-Нафта» с белорусским ресурсом объемом 8,9 тыс. т, нарастив поставки почти на 30% к сентябрю прошлого года.

«Амик Украина» за отчетный месяц поставила на рынок 6,9 тыс. т бензинов, что на 20% меньше показателя сентября предыдущего года (8,6 тыс. т). Пятую строчку рейтинга заняла «Укрпалетсистем», которая в сентябре на 22% увеличила импорт бензинов белорусских НПЗ - до 6,7 тыс. т.

Топ-10 крупнейших импортеров автобензинов в сентябре 2020 г.:

Импортер сент.19, тыс, т сент.20, тыс. т сент.-2020 к сент.- 2019, тыс.т сент.-2020 к сент.- 2019, % ОККО 45,2 24 -21,2 -46,90 WOG 20,9 18,4 -2,5 -11,96 БРСМ-Нафта 6,9 8,9 2 28,99 Амик 8,6 6,9 -1,7 -19,77 Укрпалетсистем 5,5 6,7 1,2 21,82 Сокар 4,1 5,9 1,8 43,90 Глуско 3,3 4,7 1,4 42,42 Кло 3,7 2,7 -1 -27,03 Всесвит 2,8 2,2 -0,6 -21,43 Альянс Ойл Украина 2,7 2 -0,7 -25,93 Другие 21,9 17,7 -4,2 -19,18 Общий итог 125,7 100,1 -25,6 -20,37

В топ-10 крупнейших импортеров, как и годом ранее, вошли «Сокар Украина» (5,9 тыс. т), «Глуско Украина» (4,7 тыс. т), KLO (2,2 тыс. т), «Всесвит» (2,2 тыс. т) и компания «Альянс Ойл Украина» (2 тыс. т).

В «Консалтинговой группе А-95» подчеркивают, что основной причиной падения импорта является наращивание закупок у внутренних производителей - «Укртатнафты» и «Укргаздобычи». Из десятки крупнейших импортеров в приобретении украинских нефтепродуктов не замечена только сеть UPG («Укрпалетсистем»).

За 9 месяцев 2020 г. баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 5,7% (на 84 тыс. т), до 1,572 млн т. Участники рынка объясняют данный рост повышенными запасами, созданными в период низких цен вследствие пандемии короновируса.

Ранее сообщалось, что украинские НПЗ и крупные автозаправочные сети поддерживают законопроект о коррекции ставок акцизного сбора на моторные топлива с целью охлаждения спроса на сжиженный газ и стимулирования спроса на бензин. По их мнению, это позволит снизить зависимость от импорта сжиженного газа из России и Беларуси и автоматически догрузить украинские НПЗ, которые смогут увеличить производство нефтепродуктов всего спектра.