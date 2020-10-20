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Большинство трейдеров из десятки крупнейших импортеров бензинов в сентябре 2020 года сократили поставки
13:01 20.10.2020 |
Большинство трейдеров из десятки крупнейших импортеров бензинов в сентябре 2020 года сократили поставки по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой группы А-95».
Падение импортных поставок в целом составило 20% - со 125 до 100 тыс. т.
Крупнейшими импортерами автобензинов остались ОККО и WOG. Между тем первая сеть потеряла почти половину импорта - он снизился с 45,2 до 24 тыс. т. В корзине поставок оператора 19,9 тыс. т белорусского ресурса, 4,1 тыс. т - литовского.
Вторую строчку рейтинга по-прежнему удерживает WOG, сократив импорт в сентябре на 12%, по сравнению с сентябрем-2019, до 18,4 тыс. т. Компания практически сохранила импорт белорусского ресурса на прошлогоднем уровне - 14,3 тыс. т, но сократила импорт из Литвы на 23%, до 4,1 тыс. т.
Тройку лидеров замыкает «БРСМ-Нафта» с белорусским ресурсом объемом 8,9 тыс. т, нарастив поставки почти на 30% к сентябрю прошлого года.
«Амик Украина» за отчетный месяц поставила на рынок 6,9 тыс. т бензинов, что на 20% меньше показателя сентября предыдущего года (8,6 тыс. т). Пятую строчку рейтинга заняла «Укрпалетсистем», которая в сентябре на 22% увеличила импорт бензинов белорусских НПЗ - до 6,7 тыс. т.
Топ-10 крупнейших импортеров автобензинов в сентябре 2020 г.:
|
Импортер
|
сент.19, тыс, т
|
сент.20, тыс. т
|
сент.-2020
к сент.- 2019,
тыс.т
|
сент.-2020
к сент.- 2019,
%
|
ОККО
|
45,2
|
24
|
-21,2
|
-46,90
|
WOG
|
20,9
|
18,4
|
-2,5
|
-11,96
|
БРСМ-Нафта
|
6,9
|
8,9
|
2
|
28,99
|
Амик
|
8,6
|
6,9
|
-1,7
|
-19,77
|
Укрпалетсистем
|
5,5
|
6,7
|
1,2
|
21,82
|
Сокар
|
4,1
|
5,9
|
1,8
|
43,90
|
Глуско
|
3,3
|
4,7
|
1,4
|
42,42
|
Кло
|
3,7
|
2,7
|
-1
|
-27,03
|
Всесвит
|
2,8
|
2,2
|
-0,6
|
-21,43
|
Альянс Ойл Украина
|
2,7
|
2
|
-0,7
|
-25,93
|
Другие
|
21,9
|
17,7
|
-4,2
|
-19,18
|
Общий итог
|
125,7
|
100,1
|
-25,6
|
-20,37
В топ-10 крупнейших импортеров, как и годом ранее, вошли «Сокар Украина» (5,9 тыс. т), «Глуско Украина» (4,7 тыс. т), KLO (2,2 тыс. т), «Всесвит» (2,2 тыс. т) и компания «Альянс Ойл Украина» (2 тыс. т).
В «Консалтинговой группе А-95» подчеркивают, что основной причиной падения импорта является наращивание закупок у внутренних производителей - «Укртатнафты» и «Укргаздобычи». Из десятки крупнейших импортеров в приобретении украинских нефтепродуктов не замечена только сеть UPG («Укрпалетсистем»).
За 9 месяцев 2020 г. баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 5,7% (на 84 тыс. т), до 1,572 млн т. Участники рынка объясняют данный рост повышенными запасами, созданными в период низких цен вследствие пандемии короновируса.
Ранее сообщалось, что украинские НПЗ и крупные автозаправочные сети поддерживают законопроект о коррекции ставок акцизного сбора на моторные топлива с целью охлаждения спроса на сжиженный газ и стимулирования спроса на бензин. По их мнению, это позволит снизить зависимость от импорта сжиженного газа из России и Беларуси и автоматически догрузить украинские НПЗ, которые смогут увеличить производство нефтепродуктов всего спектра.
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