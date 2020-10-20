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Крупные сети 20 октября повысили цены на автогаз
11:38 20.10.2020 |
Крупные розничные сети 20 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG на всех своих станциях повысила цены на 30 коп./л, до 13,28 грн/л.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены на 3-4 коп./л, до 11,75-11,79 грн./л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 15 коп./л - до 11,85 грн/л, в некоторых других областях- на 5-10 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницой, Киевской и Одесской областях автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,59-12,69 грн/л, в остальных регионах - на 10 коп/л. Цена СУГ в столичной сети KLO выросла на 8 коп./л, до 12,89 грн./л.
Такие сети как Shell, Glusco, «Фактор», «Укргаздобыча», «Олас», Mango и Motto подняли цены на 5-20 коп/л. (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 20 октября составила 12,37 грн/л (+7 коп./л).
Отметим, розничные цены автогаза начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 20 октября продукт подорожал на 37 коп/л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 380 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 на 20 октября, грн/л:
|
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,99
|
0,00
|
WOG
|
13,28
|
0,30
|
Авиас
|
11,79
|
0,03
|
Укрнафта
|
11,75
|
0,04
|
AMIC
|
12,04
|
0,00
|
Shell
|
12,65
|
0,14
|
SOCAR
|
12,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,52
|
0,14
|
Glusco
|
12,25
|
0,03
|
KLO
|
12,89
|
0,08
|
Автотранс
|
12,58
|
0,00
|
UPG
|
12,35
|
0,00
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
BVS
|
12,29
|
0,00
|
Chipo
|
12,08
|
0,00
|
Фактор
|
12,00
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
12,10
|
0,10
|
Олас
|
12,20
|
0,20
|
Род-Ник
|
12,39
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,04
|
Mango
|
11,83
|
0,02
|
Motto
|
12,15
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
12,37
|
0,07
|
|
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