Крупные сети 20 октября повысили цены на автогаз

Крупные розничные сети 20 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG на всех своих станциях повысила цены на 30 коп./л, до 13,28 грн/л.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены на 3-4 коп./л, до 11,75-11,79 грн./л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 15 коп./л - до 11,85 грн/л, в некоторых других областях- на 5-10 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницой, Киевской и Одесской областях автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,59-12,69 грн/л, в остальных регионах - на 10 коп/л. Цена СУГ в столичной сети KLO выросла на 8 коп./л, до 12,89 грн./л.

Такие сети как Shell, Glusco, «Фактор», «Укргаздобыча», «Олас», Mango и Motto подняли цены на 5-20 коп/л. (см. табл).

Средняя стоимость СУГ по Украине 20 октября составила 12,37 грн/л (+7 коп./л).

Отметим, розничные цены автогаза начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 20 октября продукт подорожал на 37 коп/л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 380 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 на 20 октября, грн/л: