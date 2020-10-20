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Сеть АЗС группы «Приват» вечером 19 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн
10:24 20.10.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.
Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети «Укрнафта», «Авиас», ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л, А-92 - с 20,00 грн/л до 21,00 грн/л.
В результате разрыв между ценами на бензин на станциях «Привата» и «премиумов» (WOG, ОККО и другие) снизилась до 4,5 грн/л, по ДТ - до 3,5 грн/л. В 2019 г. разница составляла - 1,6-2,4 грн/л, за шесть месяцев 2020 г. - 1,7-2,6 грн/л.
Отметим, последний раз группа прибегала к пересмотру цен 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падала три квартала подряд.
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