Рынок дизтоплива: внутренний производитель укрепляет позиции

Баланс рынка дизельного топлива в сентябре 2020 г. составил 686,7 тыс. т, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (682,6 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За отчетный месяц импорт дизельного топлива сократился на 3%, до 589 тыс. т, в то время как производство на украинских НПЗ выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., на 31% - с 74,8 до 97,8 тыс. т. Доля внутреннего производства в балансе рынка повысилась до 14,2% против 10,9% в сентябре 2019 г..

Основной рост продемонстрировал Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»), увеличив выпуск ДТ на 36%, до 91,3 тыс. т с 67,2 тыс. т в сентябре прошлого года. Помимо наращивания переработки это стало следствием сокращения выпуска авиакеросина - завод вынуждено переориентировался на производство дизтоплива.

Поставки по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» в сентябре 2020 г. составили 74,1 тыс. т. По ж/д через российско-украинскую границу за отчетный месяц поступило 89 тыс. т, еще 79,2 тыс. т - по смешанной логистической схеме через трубопроводный терминал в Гомеле.

Из Беларуси в сентябре импортировано 214 тыс. т, что на 32% меньше объема сентября прошлого года (315,9 тыс. т). Импорт из Литвы сократился на 8,7%, до 50,5 тыс. т.

Между тем, импорт через морские порты в прошлом месяце просел на 38%, по сравнению с сентябрем-2019, до 80,7 тыс. т.

Суммарно за 9 месяцев 2020 г. объем рынка дизельного топлива составил 5,404 млн т, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (5,085 млн т).

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ранее отмечали, что рынок дизельного топлива на протяжении марта-августа 2020 г. находился в состоянии перманентного профицита, о чем свидетельствовали повышенные запасы топлива на складах, а также бесприбыльная торговля дизтопливом как в крупно-, так и в мелкооптовом сегментах рынка.

Производство на украинских НПЗ выросло на 42,6%, до 852,6 тыс. т, а их доля в балансе рынка - до 16%. Импорт ДТ за 9 месяцев 2020 г. увеличился на 1,4%, до 4,55 млн т.

Импорт из РФ в январе-сентябре вырос на 4,5%, до 1,9 млн т. Поставки из Беларуси упали на 21%, до 1,48 млн т, из Литвы выросли на 42%, до 455,3 тыс. т. Морской импорт вырос на 48%, до 631,5 тыс. т.







