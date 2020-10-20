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Средняя цена автогаза 19 октября в рознице достигла 12,30 грн
12:39 19.10.2020 |
Розничные сети за выходные (16-19 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–25 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Столичная сеть KLO в среднем повысила цену на 12 коп./л, до 12,81 грн/л. На станциях UPG автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,35 грн/л.
Сеть АЗК BVS подняла цены на 10 коп./л, до 12,29 грн/л. На столько же цена выросла в сети «Автотранс» (12,58 грн/л). В таких сетях как Chipo, Овис SUN OIL и Motto автогаз подорожал на 10–13 коп./л.
«Рур груп», «Род-Ник» и ZOG повысили цены на 20–26 коп./л.(см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 19 октября составила 12,30 грн/л (+2 коп./л).
Отметим, розничные цены автогаза начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 19 октября продукт подорожал на 30 коп/л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 880 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 на 19 октября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,99
|
0,00
|
WOG
|
12,98
|
0,00
|
Авиас
|
11,76
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,71
|
0,00
|
AMIC
|
12,04
|
0,00
|
Shell
|
12,51
|
0,00
|
SOCAR
|
12,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,38
|
0,00
|
Glusco
|
12,22
|
0,00
|
KLO
|
12,81
|
0,12
|
Автотранс
|
12,58
|
0,10
|
UPG
|
12,35
|
0,20
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
BVS
|
12,29
|
0,10
|
Chipo
|
12,08
|
0,12
|
ZOG
|
11,65
|
0,26
|
Рур груп
|
11,99
|
0,20
|
Овис
|
12,29
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,39
|
0,20
|
SUN OIL
|
12,39
|
0,11
|
Mango
|
11,81
|
0,00
|
Motto
|
12,10
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
12,30
|
0,02
|
|
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