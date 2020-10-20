Средняя цена автогаза 19 октября в рознице достигла 12,30 грн

Розничные сети за выходные (16-19 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–25 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Столичная сеть KLO в среднем повысила цену на 12 коп./л, до 12,81 грн/л. На станциях UPG автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,35 грн/л.

Сеть АЗК BVS подняла цены на 10 коп./л, до 12,29 грн/л. На столько же цена выросла в сети «Автотранс» (12,58 грн/л). В таких сетях как Chipo, Овис SUN OIL и Motto автогаз подорожал на 10–13 коп./л.

«Рур груп», «Род-Ник» и ZOG повысили цены на 20–26 коп./л.(см. табл).

Средняя стоимость СУГ по Украине 19 октября составила 12,30 грн/л (+2 коп./л).

Отметим, розничные цены автогаза начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 19 октября продукт подорожал на 30 коп/л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 880 грн/т.