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Нефть 19 октября дешевеет на данных о ВВП Китая
08:14 19.10.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на пессимизме вокруг состояния экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,28% - до 42,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 41,01 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,46%, до 40,69 доллара за баррель.
Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а также вторым по величине потребителем, поэтому в понедельник нефтяные трейдеры с пессимизмом встретили публикацию данных о ВВП КНР. Рост ВВП Китая третьем квартале 2020 года составил 4,9%. Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5,2%.
Среди других факторов, влияющих на нефтяные цены в понедельник, агентство Рейтер выделяет также снижение китайскими нефтеперерабатывающими заводами темпов переработки сырья в сентябре, а также снижение страной импорта промышленных металлов.
Экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), которого цитирует агентство, назвал эти данные "разочаровывающими". "Вероятно, до конца дня, мы будем наблюдать снижение (котировок - ред.)", - добавил аналитик.
Ключевым событием для нефтяного рынка в понедельник является заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что альянс обсудит ситуацию на рынке нефти и замедление темпов восстановления мирового спроса на "черное золото" на фоне начала второй волны пандемии коронавируса.
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