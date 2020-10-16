Дискаунтеры 16 октября перешли к повышению цен на топливо

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, «БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 30 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 — с 21,49 до 21,79 грн/л. При этом ДТ подорожало на 50 и 30 коп/л, до 19,79 и 20,29 грн/л в Винницой и Киевской областях соответственно.

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 5 коп./л: А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л. ДТ на станциях KLO подорожало на 20 коп/л, до 22,49 грн/л.

Motto 16 октября подняла цены на бензины в пределах 20-60 коп./л в зависимости от региона. Таким образом средняя цена «двойки» по сети составляет 20,10 грн/л, «пятерки» – 21,21 грн/л, ДТ – 19,80 грн/л.

Одесская сеть «Катрал» повысила стоимость бензина марки А-95 на 40 коп./л, но на столько же снизила цену на дизельное топливо (см. табл).