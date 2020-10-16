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Дискаунтеры 16 октября перешли к повышению цен на топливо
15:42 16.10.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 30 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 — с 21,49 до 21,79 грн/л. При этом ДТ подорожало на 50 и 30 коп/л, до 19,79 и 20,29 грн/л в Винницой и Киевской областях соответственно.
Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 5 коп./л: А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л. ДТ на станциях KLO подорожало на 20 коп/л, до 22,49 грн/л.
Motto 16 октября подняла цены на бензины в пределах 20-60 коп./л в зависимости от региона. Таким образом средняя цена «двойки» по сети составляет 20,10 грн/л, «пятерки» – 21,21 грн/л, ДТ – 19,80 грн/л.
Одесская сеть «Катрал» повысила стоимость бензина марки А-95 на 40 коп./л, но на столько же снизила цену на дизельное топливо (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 на 16 октября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,34
|
0,00
|
24,34
|
0,00
|
23,35
|
0,00
|
Shell
|
23,69
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
SOCAR
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,79
|
0,30
|
21,79
|
0,30
|
19,92
|
0,10
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,74
|
0,05
|
23,74
|
0,05
|
22,49
|
0,20
|
Автотранс
|
22,48
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,20
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
21,10
|
0,00
|
Параллель
|
24,82
|
0,00
|
25,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
BVS
|
22,09
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
Chipo
|
21,78
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
21,10
|
0,00
|
Катрал
|
21,99
|
0,00
|
23,37
|
0,40
|
20,37
|
-0,40
|
Marshal
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,89
|
0,00
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
19,89
|
0,00
|
Motto
|
20,10
|
0,32
|
21,21
|
0,28
|
19,80
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
21,97
|
0,01
|
23,03
|
0,01
|
22,43
|
0,00
|
|
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