Украинский рынок бензинов просел на 10% в сентябре

Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в сентябре 2020 г. сократился почти на 10%, до 186,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (206,3 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Снижение рынка произошло за счет сокращения импорта бензинов. Так, в сентябре 2020 г. было импортировано 100,2 тыс. т ресурса, что на 20% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (125,7 тыс. т). За отчетный месяц белорусские НПЗ снизили экспорт бензинов, по сравнению с сентябрем 2019 г., на 13,6 тыс. т, или на 15%, до 78,8 тыс. т. Также на 36%, до 21,4 тыс. т, сократились отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша).

Между тем, отечественное производство бензинов за отчетный месяц выросло на 7,4%, до 86,7 тыс. т, за счет Кременчугского НПЗ, который, по данным «А-95», нарастил выпуск бензинов на 11%, до 77,5 тыс. т, по сравнению с сентябрем 2019 г.. На Шебелинский завод в сентябре 2020 г. пришлось 11,2 тыс. т, что на 11% меньше показателя сентября прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу отчетного месяца составила 46,4% против 39% в сентябре 2019 г..

В «А-95» объясняют снижение показателей поставок отсутствием спроса на рынке, который возник в связи с большими запасами ресурса у трейдеров, накопленными в летний период.

Структура наполнения рынка автобензина в сентябре 2020/2019 гг. по источникам поставки, тыс. т.

За 9 месяцев 2020 г. баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 5,7% (на 84 тыс. т), до 1,572 млн т. Украинские НПЗ нарастили производство на 13,6%, до 768,7 тыс. т, импорт сократился на 1%, до 803,7 тыс. т.

Структура рынка автобензинов за 9 мес. 2020 г. по источникам поставки,%

Напомним, баланс украинского рынка бензинов в 2019 г. составил 1,95 млн т, что на 1,3% больше, чем в 2018 г.. Производство украинскими НПЗ в 2019 г. повысилось на 10% (на 84 тыс. т), до 908 тыс. т. Импорт в 2019 г. сократился на 5,6%, или на 56 тыс. т, и составил 1,03 млн т.