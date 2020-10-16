Розничные сети с 9 по 16 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 14-15 коп./л, до 11,71–11,76 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены на 60 коп./л — с 10,95 до 11,55 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.

SOCAR в среднем повысила цены на 25 коп./л, до 12,98 грн/л. На столичных станциях этой сети цена продукта составляет 12,98 грн/л (+20 коп./л к 9 октября). При этом на станциях во Львовской области продукт подорожал на 40 коп/л.

Glusco повысила цены на 30 коп./л, до 12,20 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 11 коп./л, до 12,38 грн/л. KLO и Chipo за неделю подняли цены на 12 коп./л.

Такие сети как AMIC, Shell, UPG, BVS, «Род-Ник», Marshal, Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 5–20 коп/л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 16 октября составила 12,28 грн/л (+10 коп./л).