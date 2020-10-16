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Розничные сети с 9 по 16 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп
12:37 16.10.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 14-15 коп./л, до 11,71–11,76 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены на 60 коп./л — с 10,95 до 11,55 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.
SOCAR в среднем повысила цены на 25 коп./л, до 12,98 грн/л. На столичных станциях этой сети цена продукта составляет 12,98 грн/л (+20 коп./л к 9 октября). При этом на станциях во Львовской области продукт подорожал на 40 коп/л.
Glusco повысила цены на 30 коп./л, до 12,20 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 11 коп./л, до 12,38 грн/л. KLO и Chipo за неделю подняли цены на 12 коп./л.
Такие сети как AMIC, Shell, UPG, BVS, «Род-Ник», Marshal, Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 5–20 коп/л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 16 октября составила 12,28 грн/л (+10 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 16 октября грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,99
|
0,00
|
WOG
|
12,98
|
0,00
|
Авиас
|
11,76
|
0,15
|
Укрнафта
|
11,71
|
0,14
|
AMIC
|
12,04
|
0,07
|
Shell
|
12,51
|
0,18
|
SOCAR
|
12,98
|
0,25
|
БРСМ-Нафта
|
12,38
|
0,11
|
Glusco
|
12,22
|
0,30
|
KLO
|
12,69
|
0,12
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,15
|
0,10
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
BVS
|
12,19
|
0,10
|
Chipo
|
11,96
|
0,12
|
Род-Ник
|
12,19
|
0,10
|
Marshal
|
11,50
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,28
|
0,13
|
Mango
|
11,81
|
0,12
|
Motto
|
11,96
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
12,28
|
0,10
|
|
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