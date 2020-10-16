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Нефть 16 октября дешевеет на 1% на рисках переизбытка сырья на рынке
08:02 16.10.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 1% на растущих опасениях увеличения предложения на рынке на фоне сокращения спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,04% - до 42,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1%, до 40,55 доллара за баррель.
Настроения инвесторов в пятницу обусловлены рисками переизбытка сырья на рынке. Рост случаев COVID-19 в Европе и США существенно сокращает спрос. Трейдеры опасаются, что текущие договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи в этих условиях могут оказаться недостаточными, и ждут новостей по дальнейшим планам альянса. Заседание министерского комитета ОПЕК+ состоится 19 октября.
"Все взоры прикованы к следующему шагу ОПЕК+ по сокращению с января... Возрождение коронавируса в Европе и некоторых частях США вызвало опасения более слабого спроса на топливо, что повлияло на настроения рынка", - сказал агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
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