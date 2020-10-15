Финансовые новости
- |
- 15.10.20
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия ослабила эмбарго на поставку масел и битумов в Украину
13:42 15.10.2020 |
Российская Федерация разрешила поставки в Украину по специальным разрешениям масел и нефтяного битума. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 8 октября, опубликованном на сайте правовой информации 12 октября.
В частности, документ расширяет приложение с перечнем товаров, вывоз которых на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ.
Теперь в него включены «масла смазочные для прочих целей» (2710 19820 0; 2710 19 840 0; 2710 19 880 0; 2710 19 920 0; 2710 19 940 0) и «битум нефтяной» (2713 20 000 0).
Кроме того, из-под запрета выведены «прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород» (2713 90 900 0), «смеси битумные на основе природного асфальта, битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий)» (2715 00 000 0).
Как сообщал enkorr, с 2014 года Россия практикует ужесточение правил экспорта нефтепродуктов в Украину либо полный запрет экспорта некоторых позиций. Последние масштабные ограничения были введены 18 апреля 2019 г..
Согласно решению правительства РФ, был полностью запрещен экспорт нефти, моторных и других масел, битумов, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена, этана, бутана изобутана и других. Начиная с 2016 года, экспорт дизельного топлива и сжиженного газа осуществляется только при наличии разрешения Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК), которое предусматривает детальную информацию о покупателях этих нефтепродуктов в Украине и их целевом использовании. С 1 июня 2019 года, помимо ФСТЭК, разрешение необходимо также получать в Минэкономразвития РФ. При этом объем разрешенного экспорта корректируется российским министерством ежемесячно.
На Россию приходится основной объем импорта базовых масел в Украину (не производятся в Украине). На российский битум в 2018 г. пришлось почти 20%, или 122 тыс. т украинского рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Это может быть выгодно России: Что такое СЭЗ на Донбассе, о которой будут спрашивать в опроснике Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Идея СЭЗ на Донбассе чревата созданием внутреннего оффшора - эксперт КШЭ
|Новый «первый непроходной»: Как «Голос» и Притула копируют Гриценко
|Суды и обыски: Как и зачем Филимонову в Одессе расчищают дорогу во второй тур
|Тайное рандеву президента: Зачем шеф британской разведки встречался с Зеленским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента
|МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару
|Это может быть выгодно России: Что такое СЭЗ на Донбассе, о которой будут спрашивать в опроснике Зеленского
|Идея СЭЗ на Донбассе чревата созданием внутреннего оффшора - эксперт КШЭ
|Нефть дешевеет 15 октября на опасениях за спрос
|Россия ослабила эмбарго на поставку масел и битумов в Украину
|В Украине продали первый спиртзавод. Акционеры Nemiroff купили Немировский спиртзавод за 55 млн грн
Это интересно
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях