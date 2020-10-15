Россия ослабила эмбарго на поставку масел и битумов в Украину

Российская Федерация разрешила поставки в Украину по специальным разрешениям масел и нефтяного битума. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 8 октября, опубликованном на сайте правовой информации 12 октября.

В частности, документ расширяет приложение с перечнем товаров, вывоз которых на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ.

Теперь в него включены «масла смазочные для прочих целей» (2710 19820 0; 2710 19 840 0; 2710 19 880 0; 2710 19 920 0; 2710 19 940 0) и «битум нефтяной» (2713 20 000 0).

Кроме того, из-под запрета выведены «прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород» (2713 90 900 0), «смеси битумные на основе природного асфальта, битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий)» (2715 00 000 0).

Как сообщал enkorr, с 2014 года Россия практикует ужесточение правил экспорта нефтепродуктов в Украину либо полный запрет экспорта некоторых позиций. Последние масштабные ограничения были введены 18 апреля 2019 г..

Согласно решению правительства РФ, был полностью запрещен экспорт нефти, моторных и других масел, битумов, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена, этана, бутана изобутана и других. Начиная с 2016 года, экспорт дизельного топлива и сжиженного газа осуществляется только при наличии разрешения Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК), которое предусматривает детальную информацию о покупателях этих нефтепродуктов в Украине и их целевом использовании. С 1 июня 2019 года, помимо ФСТЭК, разрешение необходимо также получать в Минэкономразвития РФ. При этом объем разрешенного экспорта корректируется российским министерством ежемесячно.

На Россию приходится основной объем импорта базовых масел в Украину (не производятся в Украине). На российский битум в 2018 г. пришлось почти 20%, или 122 тыс. т украинского рынка.