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В мелком опте 13 октября повысились цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
19:04 13.10.2020 |
13 октября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине цены на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте повысились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.33% (6 коп/л) до 19.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.28% (6 коп/л) до 20.17 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 16.79 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.22
|0.33
|1.78
|3.23
|Бензин А-95 евро
|20.17
|0.28
|1.78
|2.85
|Дизельное топливо евро
|16.79
|0.01
|1.56
|0.33
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