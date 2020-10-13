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Автогаз 13 октября дорожает в регионах
13:52 13.10.2020 |
Розничные сети 13 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
AMIC в среднем повысила цену на 6 коп./л, до 12,03 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,09 грн/л (+10 коп./л к 12 октября). На станциях Shell автогаз подорожал на 18 коп./л, до 12,51 грн/л.
Сеть АЗК «Авантаж 7», «Рур груп» и «Фактор» подняли цены на 10 коп./л, до 11,65, 11,79 и 11,80 грн/л соответственно. В таких сетях как «Нефтек» и Motto автогаз подорожал на 20 коп./л и 5 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 13 октября составила 12,24 грн/л (+2 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 на 13 октября грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,99
|
0,00
|
WOG
|
12,98
|
0,00
|
Авиас
|
11,63
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,60
|
0,02
|
AMIC
|
12,03
|
0,06
|
Shell
|
12,51
|
0,18
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,35
|
0,00
|
Glusco
|
12,22
|
0,00
|
KLO
|
12,69
|
0,00
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,15
|
0,00
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,65
|
0,10
|
Chipo
|
11,96
|
0,00
|
Нефтек
|
12,89
|
0,20
|
Рур груп
|
11,79
|
0,10
|
Фактор
|
11,80
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,15
|
0,00
|
Mango
|
11,81
|
0,00
|
Motto
|
11,96
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
12,24
|
0,02
|
|
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