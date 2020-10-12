Дизельное топливо в период с 5 по 12 октября подорожало в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.

Средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 12 октября составила 19 920 грн/т, показав рост за неделю на 540 грн/т (2,7%) и на 110 грн с пятницы, 9 октября.

По станции «Коростень» в понедельник, 12 октября, компания «Параллель» предлагала «трубный» ресурс по 20 100 грн/т, или на 800 грн/т дороже, чем неделей ранее. По такой же цене компания выставляла дизтопливо на станции «Сновск» (Черниговская обл.). Отметим, что в последний раз предложение по этому базису было отмечено в середине июля.

«Анвитрейд» по ст. «Дарница» торговал трубопроводным ресурсом по 20 000 грн/т, рост за неделю составил 600 грн/т. При этом российский ресурс ДТ в Новоград-Волынском «Анвитрейд» и «Мартин Трейд» предлагали по 19 900 грн/т, что на 700 грн/т выше цен 5 октября.

С минимальной ценой 12 октября выходила «Фидея» с турецким ресурсом в порту «Николаев» — 19 700 грн/т.

«Алпен Трейд» предлагала этот ресурс там же, но на 600 грн/т дороже, по 20 300 грн/т. Всего за неделю стоимость топлива в порту выросла на 500-800 грн/т.

По-прежнему отсутствует предложение вагонными нормами от «Анвитрейда» в порту «Пивденный», компания, как и ранее, сосредоточена на автомобильных отгрузках.

Минимальный рост за неделю наблюдался в Кременчуге: в понедельник «Укртатнафта» выставляла ДТ по 19 800 грн/т, прибавив с 5 октября всего 300 грн/т. Также с предложением заводского топлива были замечены «Альянс Энерго Трейд», «Интер Роял» и «УНТК» с ценами в диапазоне 19 800–19 900 грн/т.

В мелком опте дизтопливо демонстрирует ту же тенденцию: средняя цена выросла за неделю на 0,40 грн/л (2,3%), до 16,81 грн/л.

Максимально продукт подорожал в Новограде-Волынском – на 0,65 грн/л, до 16,50 грн/л. Минимальный рост зафиксирован на кременчугский ресурс — 0,25 грн/л, до 16,55 грн/л. ДТ на двух других крупнейших базисах мелкооптовой торговли (порты «Николаев», «Коростень») выросло за неделю на 0,40–0,60 грн/л. – до 16,25 и 16,50 грн/л соответственно.

Основным драйвером подъема цен на прошлой и в начале этой недели трейдеры называют рост котировок в Европе. Так, за неделю ДТ подорожало на $34/т, или на 11%.