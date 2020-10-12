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Автогаз 12 октября продолжает дорожать в рознице
12:56 12.10.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 9 по 12 октября повысили стоимость автогаза на 10–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» подняла цены на 9 коп./л, до 12,35 грн/л. Такие сети как Chipo и Mango повысили цены на 12 коп./л, до 11,96 и 11,81 грн/л соответственно.
UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,15 грн/л. На станциях Motto автогаз подорожал также на 10 коп./л, до 11,91 грн/л. Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станциях в Закарпатской области.
KLO, «Укргаздобыча» и «Олас» за выходные подняли цены на 10-40 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 12 октября составила 12,22 грн/л (+4 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 на 12 октября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,99
|
0,00
|
WOG
|
12,98
|
0,00
|
Авиас
|
11,62
|
0,02
|
Укрнафта
|
11,58
|
0,02
|
AMIC
|
11,97
|
0,00
|
Shell
|
12,33
|
0,00
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,35
|
0,09
|
Glusco
|
12,22
|
0,30
|
KLO
|
12,69
|
0,12
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,15
|
0,10
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
BVS
|
12,09
|
0,00
|
Chipo
|
11,96
|
0,12
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,00
|
0,15
|
Олас
|
12,00
|
0,40
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,15
|
0,00
|
Mango
|
11,81
|
0,12
|
Motto
|
11,91
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
12,22
|
0,04
|
|
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