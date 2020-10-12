Автогаз 12 октября продолжает дорожать в рознице

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 9 по 12 октября повысили стоимость автогаза на 10–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» подняла цены на 9 коп./л, до 12,35 грн/л. Такие сети как Chipo и Mango повысили цены на 12 коп./л, до 11,96 и 11,81 грн/л соответственно.

UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,15 грн/л. На станциях Motto автогаз подорожал также на 10 коп./л, до 11,91 грн/л. Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станциях в Закарпатской области.

KLO, «Укргаздобыча» и «Олас» за выходные подняли цены на 10-40 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 12 октября составила 12,22 грн/л (+4 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 12,99 0,00 WOG 12,98 0,00 Авиас 11,62 0,02 Укрнафта 11,58 0,02 AMIC 11,97 0,00 Shell 12,33 0,00 SOCAR 12,73 0,00 БРСМ-Нафта 12,35 0,09 Glusco 12,22 0,30 KLO 12,69 0,12 Автотранс 12,48 0,00 UPG 12,15 0,10 Параллель 12,73 0,00 BVS 12,09 0,00 Chipo 11,96 0,12 Род-Ник 12,09 0,00 Укргаздобыча 12,00 0,15 Олас 12,00 0,40 Marshal 11,40 0,00 SUN OIL 12,15 0,00 Mango 11,81 0,12 Motto 11,91 0,10 Средняя цена в Украине: 12,22 0,04

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 на 12 октября, грн/л: